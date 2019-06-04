高雄中博高架橋拆除案 衝擊商圈和工期塞車受關注

2019-06-04 15:18 中央社 高雄4日電



高雄鐵路地下化後陸續拆除平面道路上陸橋，其中高雄火車站前中博高架橋交通繁忙，周邊商店林立，高雄市議會今天舉行專案報告，其中，工期塞車壓力和對商圈環境衝擊最受關注。

斥資新台幣千億元、逾10年工期的高雄鐵路地下化去年通車，功成身退的平面道路上陸橋陸續拆除，而重頭戲是拆除高雄火車站前中博高架橋案。

高雄市議會舉行「鐵路地下化後，中山路與博愛路貫通方案」專案報告，高雄市政府工務局表示，未來鐵路地下化計畫整體完成後，中山路及博愛路將經由高雄站區的站東路及站西路環抱道路連接，細部動線及交通標誌、線和號誌等，再由鐵道局與市府研商辦理。

高雄市議員吳益政要求市府重視串連三鳳中街、長明街、後驛商圈的人行動線，以免原已勢微的商圈完全消失；他說，新高雄車站未能思考人行功能，市府要避免新車站成為人行孤島，建議採取地下或地上方式進行串連。

高雄市副市長李四川認同人行需求的重要性，他以深圳汽車走地下、人行走地上為例，為符合城市未來需求，城市的交通觀念需要改變，市府將和鐵道局研議人行問題。

高雄市議員郭建盟表示，高雄火車站費時20年還未完成重建是標準的南北差距，期盼高市府和中央再行溝通，提出對高雄發展最有利的完整規劃。

李四川指出，中央規劃明年底完成站西工程後拆除高架橋，再進行站東地下結構等工程，2年施工期間，則以站西代替原高架橋交通，但將承受塞車的沉重壓力，市府將研議於站東開闢道路先行紓解交通流量的可行性。

依據高雄市政府交通局規劃，相關配套和替代道路等工程完工後，中博高架橋拆除計畫案預定民國109年底執行。

高雄中博高架橋長872公尺，跨越博愛路、中山路，不僅大跨距，也因為引道長，周邊有很多店家林立，中博高架橋拆除計畫案引發高度關切交通塞車壓力，及對商圈環境衝擊。