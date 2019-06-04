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劃山坡地金門民眾憂慮 水保局說明會釋疑

2019-06-04 14:51中央社 金門縣4日電

行政院農委會水土保持局今天舉辦說明會，聽取金門各界對山坡地劃定計畫疑慮。水保局說明，安全是劃定山坡地的第一考量，會盡量減少衝擊，做好配套措施，並降低重覆管理。

金門、馬祖因早年為戰地而未劃定山坡地。水保局初步劃定金門12區山坡地，有民眾認為金門面積狹小，質疑以多部法規管制的必要。水保局今天在金門本島和烈嶼舉辦兩場說明會，幫助民眾了解山坡地劃定的內涵及配套措施，解除民眾疑慮。

首場說明會在金城鎮公所舉行。金門縣政府建設處農林科科長鐘立偉傳達縣府對山坡地劃定的立場表示，期盼根據離島條例調整劃定，勿將自然村納入。

金門縣不動產開發公會理事長王立邦說，金門歷經戰地，後被劃入金門國家公園範圍，加上這次山坡地劃定，土地等於被「鎖」了3次。金門國家公園管理處企劃經理課課長陳玉成說，金門地質穩定，古厝聚落存在百年未發生問題，要求農委會說明劃定山坡地的原則。

水保局監測管理組組長陳重光指山坡地劃定主要目的是加強水土保持處理與維護，並未禁止或限制開發；他說，無人能預知未來，就像沒有人會想到小林村會在八八風災中滅村一樣；安全是劃定山坡地的第一考量，水保局能做的是盡量減少地方衝擊、做好配套措施，降低重覆管理。

陳重光說，山坡地範圍劃定現在展示及異議處理過程中，完成今天兩場說明會後將召開審議會議，之後將陳報行政院核定。

水保局在金門本島、烈嶼及大二膽步劃定的12區山坡地，除了標高100公尺及坡度5%的條件外，並考量花崗岩特殊地質及保育利用需求，目前劃定面積1806.40公頃，約占全縣面積9.99%，其中13%是私有地、87%為公有地。

金門行政院農委會
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