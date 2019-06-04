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影／肥料工廠飄惡臭 東港鎮民集結抗議：比死老鼠還臭

2019-06-04 13:17聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣東港鎮大同路一家生物肥料工廠，周邊住處去年底開始聞到工廠飄出讓人作噁的臭味，在地船頭里長葉而項和里長聯誼會長的興東里長陳銘修多次向廠方反應未見改善，今天上午發動鎮民到廠外掛「還我乾淨空氣」白布條、舉牌抗議，鎮長徐志雄和多位代表前往聲援，鎮民揚言若不改善將在廠房旁紮營抗爭；廠方表示除臭部分已做妥善處理，會加強改善。

「那種臭味，比死老鼠的臭味還難聞，不僅周邊數千住戶，附近3所國小、1所國中師生也反映受不了臭味。」陳銘修和葉而項說，去年底飛石農業生物科技公司設在東港鎮大同路的工廠開張後，不僅居民屢屢反映，起風時就聞到廠內飄出的臭味，生活品質嚴重受到影響，學生家長也反映惡臭影響學習品質和身體健康，要戴上口罩。

「我們實在忍無可忍，才會到廠外抗議！」他們說，已和廠方溝通多次，最後一次是4月10日，廠方允諾會在1個月內改善，卻未見改善，才會號召鎮民到廠外集結，表達最憤怒的抗議，希望縣環保局出現解決；有崁頂郷港東村民今天也到場抗議說，飛石在港東村也有個違法的生物肥料處理廠，發酵時飄出的臭味讓人受不了，希望一併處理解決。

「吃飯配雞屎味誰受得了！」陳姓居民痛批，這個有機肥加工廠近來是臭不可聞，經過都得閉氣，臭到差點窒息，邊說邊掩鼻，鎮代副主席吳金福更嗆聲，經過多次的陳情、反映完全沒有改善，縣府要是再無回應，將率眾到縣政府前抗議，還有居民附和「帶雞屎去砸！」廠方事後簡單回應除臭部分已做妥善處理，會加強改善，與里民做好好鄰居。

屏東縣東港鎮民不滿大同路一家農業生物肥料工廠去年底開始飄出讓人作噁的臭味，今天上...
屏東縣東港鎮民不滿大同路一家農業生物肥料工廠去年底開始飄出讓人作噁的臭味，今天上午集結廠外拉白布條、舉牌抗議。記者潘欣中／攝影
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屏東縣東港鎮民不滿大同路一家農業生物肥料工廠去年底開始飄出讓人作噁的臭味。記者潘...
屏東縣東港鎮民不滿大同路一家農業生物肥料工廠去年底開始飄出讓人作噁的臭味。記者潘欣中／攝影
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屏東縣東港鎮民不滿大同路一家農業生物肥料工廠去年底開始飄出讓人作噁的臭味，今天上...
屏東縣東港鎮民不滿大同路一家農業生物肥料工廠去年底開始飄出讓人作噁的臭味，今天上午集結廠外拉白布條、舉牌抗議，鎮長徐志雄（中）和多位鎮民代表前往聲援。記者潘欣中／攝影
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