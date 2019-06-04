村長父子專門承租老農果園 賣「村長的芒果」

2019-06-04 12:49 中央社 屏東縣4日電



屏東鄉下地區不少農民年紀已大，沒有力氣管理果園，屏東枋山鄉林惠智和朱書逸父子專門承租老農的愛文芒果園，自然熟成後才採收，台26線上「村長的芒果」經常賣到缺貨。

屏東縣的愛文芒果多數種在枋寮、春日和枋山鄉，以南多是偏遠山區農民在自己土地上零星種植，鄉下許多農民都已老了，父子倆於是專門承租老農的芒果園管理，並且以「村長的芒果」打出自己的品牌。

42歲、從母姓的朱書逸說，父親林惠智是枋山鄉善餘村村長，原本就有一塊地種植芒果，因種芒果技術有一套，一些無力再管理芒果果園的老農就請父親代為管理，父親專門幫人管理果園已20多年。

朱書逸原從事土木工程，也因父親年紀大了，加上土木工程工作需要全台跑，無法好好照顧家庭，5年前回鄉與父親一起承租果園管理老農的芒果園。

朱書逸說，從事農業是看天吃飯，如果種植與行銷循傳統做法，利潤不多，因此多數年輕人不願從農外流，他5年前回鄉，與父親一起種植芒果後，到農業大學上課，採取安全農藥耕作，同時，芒果一定等自然熟成再採收，有獼猴和果子貍光顧，也不趕，就讓牠們吃。

朱書逸說，從楓港到恆春萬里桐，有人想出租果園，只要走得到的地方，都會租下來管理，算來大大小小將近5公頃，分佈在恆春半島，他家芒果可以說是「看海的芒果」。

自然熟成在欉黃是「村長的芒果」特色，每天從各農園收集來，一顆一顆挑選過，因為這麼費功，感動很多消費者，只要經過台26線看到路邊「村長的芒果」看板會特意下車購買，除了店面直銷，也靠網路宅配銷售，已有不少固定消費群。

朱書逸表示，鄉下年輕人流失也讓鄉下小學面臨併校危機，留在鄉下的學生平常靠阿公阿嬤接送上下學，如果併校，學校就更遠了，阿公阿嬤將沒有辦法再接送他們，惡的循環正在鄉下產生。

朱書逸說，他原來回鄉的理想是希望自己能夠理出一套種出好芒果的方法及行銷模式，吸引年輕人回鄉，但5年下來發現不容易，農業還有許多問題需要克服和整合。