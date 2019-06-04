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防登革熱疫情擴大 高市強制3千戶室內外噴藥

2019-06-04 10:56中央社 高雄4日電

三民區鼎金里爆出本土登革熱群聚感染，市府防疫團隊在個案住家周邊6里別進行擴大噴藥...
三民區鼎金里爆出本土登革熱群聚感染，市府防疫團隊在個案住家周邊6里別進行擴大噴藥及清除孳生源等防治工作。記者蔡容喬／攝影
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高雄市三民區鼎金、鼎西里有11例本土登革熱案例且鼎金里群聚感染，衛生局將疫情周邊6里納入警戒範圍，於群聚疫情發生點400公尺內緊急防治，約3000戶被強制室內外噴藥。

針對媒體報導高雄市防治登革熱疫情彈盡緩絕且向中央申請4000萬元經費遭「卡關」，衛生局長林立人今天受訪說，市府2月完成前鎮區登革熱疫情防治後確實有向中央爭取，中央希望地方也能為疫情防治盡一點力。因此，市府計畫動用第二預備金投入防疫。

至於4000萬元防疫經費，林立人表示，持續爭取中。另外，市府年初也向中央提出急性傳染病防治計畫，獲得約新台幣900萬元經費補助，其中部分經費也用於登革熱防治。

市府衛生局簡任技正潘炤穎今天指出，鼎金里10例本土登革熱群聚感染都在主個案發生地點周邊100公尺內，其中有6例同住一條巷弄內，顯見環境品質惡化。

衛生局5月底於案例發生後就展開登革熱緊急防治，劃定鼎金、鼎強、鼎力、鼎中、鼎西、鼎泰6里為警戒範圍，進行7天擴大緊急防治工作。

緊急防治工作包括針對範圍內家戶進行室內外噴藥、孳生源清除並加強宣導等；被鎖定進行噴藥對象以群聚疫情發生點400公尺內為範圍，估計約有3000戶。

潘炤穎指出，防治單位在噴藥前會通知住戶，如果住戶不在家，就依法會同里長、員警強制開鎖入內防治，盼遏止疫情擴大。目前強制噴藥進度已逾7成。

高雄市本土登革熱今年累計12例，其中三民區鼎金里10例、鼎西里1例，另1例是2月出現在前鎮區，前鎮區疫情已控制。另外，高雄市今年累計境外移入病例25例。

疫情登革熱
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