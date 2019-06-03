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防疫彈盡援絕？ 高市衛局為登革熱向韓市長與中央求援

2019-06-03 23:27聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市爆發登革熱群聚疫情，行政院長蘇貞昌日前為此呼籲高雄市長韓國瑜應多努力一點，不過疫情才開始，高市防疫經費已快用完，現在還傳出年初向中央申請的4千萬元經費遭「卡關」，衛生局長林立人3日在防疫現場，當面向韓國瑜及在場議員請命，希望能動用市府第二預備金投入防疫之用，已獲韓應允協助。

林立人說，依目前疫情，做到年底約需4千萬元，中央疾管署每年年初撥付的防治預算，用於編列一整年防疫人力經費後，執行率已達8成，現疫情爆發「恐無子彈作戰」，除市府預備金，也會持續向中央爭取經費。

高雄5月底、6月初爆發3年來最嚴重的本土登革熱群聚疫情，短短幾天內病例數迅速增加到11例，加上年初的首例個案，累計已12例。外傳市府早在年初就向中央申請4千萬元防疫經費補助，但疑遭「卡關」沒下文，眼見疫情告急，經費又即將用罄，林立人只好轉向市長求援，也同時向中央疾管署喊話，爭取預算補助打擊登革熱。

據了解，疾管署每年年初會撥給地方政府一筆急性傳染病防治預算，高市這幾年每年都有800多萬元，其中部分就是用作登革熱防治；到了5月或8、9月登革熱流行期，中央還會視疫情發展需要給予協助，高市早在今年2月出現首例本土案例，就預測高溫加上境外移入個案創新高，疫情可能再度爆發，當時就向中央提補助計畫，但一直沒下文。

被問到4千萬元防治經費是否被「卡」，林立人緩頰說，中央年初就撥給衛生局防治經費，只是群聚疫情提早發生，剩下經費不足以應付購置消毒用藥、防疫設備及人力等防疫需求，「中央額度有限，甚至得動用行政預備金，才會希望地方能在預算規模下自行處理」，他強調中央地方防疫合作無間，現疫情告急下，先動支市府預備金，之後還會視需求再向中央爭取補助。

高市三民區群聚個案中，有6人都到過金獅湖市場採買，防疫團隊3日對攤商進行量測體溫...
高市三民區群聚個案中，有6人都到過金獅湖市場採買，防疫團隊3日對攤商進行量測體溫及採血。記者蔡容喬／攝影
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三民區鼎金里爆出本土登革熱群聚感染，市府防疫團隊在個案住家周邊6里別進行擴大噴藥...
三民區鼎金里爆出本土登革熱群聚感染，市府防疫團隊在個案住家周邊6里別進行擴大噴藥及清除孳生源等防治工作。記者蔡容喬／攝影
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高雄市衛生局長林立人（右一）向市長韓國瑜簡報三民區群聚疫情狀況後，因防疫經費不足...
高雄市衛生局長林立人（右一）向市長韓國瑜簡報三民區群聚疫情狀況後，因防疫經費不足，當面向韓提出動支市府第二預備金請求。記者蔡容喬／攝影
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