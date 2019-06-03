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陸客逛日月潭「兩手空空」不消費 店家無奈曝原因

為喚回消失的領角鴞 他們貼心釘製育兒巢箱

2019-06-03 20:26聯合報 記者潘欣中╱即時報導

領角鴞是人們住的最近的一種貓頭鷹，喜歡棲息淺山地區、羽色與樹皮很接近，卻因都市擴張大量消失；屏東縣滿州鄉小墾丁渡假村與雲林科技大學攜手進行棲地補償，推出「數位服務設計與行銷工作坊-鳥巢物語：在鳥居林裡迷路」課程，邀請領角鴞達人蔡志偉指導27名學生製作領角鴞巢箱，學生預計10月再回到小墾丁放置彷樹洞的育兒巢箱，為復育盡分心力。

蔡志偉指出，台灣總共有12種貓頭鷹，農村與都市中最常見的是領角鴞，牠平時睡在樹上，要繁殖時會尋覓適合的樹洞，然而領角鴞棲地喪失，闊葉林面積不斷縮減，沒有足夠巨大老樹的洞穴可供作巢，解決領角鴞沒有巢樹可孵育下一代，在小墾丁樹木上3到5公尺高的位置設置巢箱，是棲地補償的一環。

他說，巢箱放置後，除領角鴞外，可能會有黃嘴角鴞或五色鳥來居住，以領角鴞而言，一次可能會下1到4顆蛋，預計3到4周會孵化出來，約再4周就會跟親鳥到外面生活；領角鴞的食性是昆蟲、蛾類、鼠類、鳥類與蛇類等，是生態鏈中的高級消費者，如果在農地間架設巢箱，可提供生態性服務。

小墾丁度假村總經理張福生說，小墾丁將打造為國際教育研學基地，將台灣特有生態特色發揮到淋漓盡致，每年5到10月有55種陸蟹可看，7到9月有台灣窗螢蹤跡，9月有20多萬隻赤腹鷹過境，10月6萬多隻灰面鵟鷹過境，因此與雲科大攜手打造結合生態的遊學課件，希望成為台灣研學的教育基地。

策展人黃耀寬指出，小墾丁近年來去除外來種銀合歡或小花蔓澤蘭，努力照顧村內的闊葉林並廣植台灣的植物與蕨類，還有台灣的特有種植物如高士佛澤蘭，製作巢箱的目的，不只是讓參與者認識棲地補償的重要性，更是在過程中，體驗台灣之美，用汗水保護台灣生態。

屏東縣小墾丁渡假村與雲林科技大學攜手為領角鴞進行棲地補償，邀請達人蔡志偉指導27...
屏東縣小墾丁渡假村與雲林科技大學攜手為領角鴞進行棲地補償，邀請達人蔡志偉指導27名學生製作領角鴞巢箱，學生預計10月再回到小墾丁放置彷樹洞的育兒巢箱，為復育盡分心力。圖／小墾丁提供
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領角鴞是和人們住的最近的一種貓頭鷹，喜歡棲息淺山地區、羽色與樹皮很接近，卻因都市...
領角鴞是和人們住的最近的一種貓頭鷹，喜歡棲息淺山地區、羽色與樹皮很接近，卻因都市擴張大量消失。記者潘欣中／翻攝
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