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陸客逛日月潭「兩手空空」不消費 店家無奈曝原因

她帶起逾億紅龍果產業 竟是源於女兒的一分孝心

2019-06-03 19:23聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣滿州鄉衛生所前護理長洪秀鳳17年前退休時，長期受便秘所苦，女兒貼心寄來紅龍果作為輔助性食療，她不但找回健康，還引進適合在地環境的品種有機栽植，沒想到易管理又能賣出好價錢，意外帶起種植熱潮，近幾年紅龍果不僅在鄉內明星水果產業，還漫延至整個恆春半島，因是首位引進栽植者，在地人形容她是恆春半島「紅龍果之母」。

「和紅龍果結緣，源於女兒的一份孝心，沒想到這份孝心產生化學效應，竟神奇似地不斷發酵！」70歲的洪秀鳳說，人到中年時長期為便秘所苦，女兒認為紅龍果有高量的水溶性膳食纖維纖和酵素，有助消化和排便，寄給她做輔助性食療，連續吃半年後，當過體重過胖的她，不僅便秘症狀消失，還整整瘦了10公斤，不但變健康也感覺神清氣爽，心想退休時間多，可不自己種，勞動也當運動。

洪秀鳳率先引進火龍果新品種「紅繡球」進滿州鄉，之後陸續引進翠玉、大紅、450等試種，從最初百坪大農地發展到2甲地規模，為讓自己吃的安心，全採有機栽植，之後發現「大紅」品種適合在地的環境，因不會裂果，果實大，口感與香味濃郁，甜度甚至可達20度，每斤可賣出150元至200元的好價。

滿州鄉農業過去以雨來菇、牧草、黑豆和港口茶為主，洪秀鳳率先引進紅龍果栽植後，因易於管理又是高經濟價值作物，農友紛紛引進栽植，她也不藏私，10年後不僅成為滿州鄉高人氣的明星水果，近幾年也創造出逾億元的年產值，包括恆春鎮、車城鄉農友也跟進；洪秀鳳笑說，沒想到「無心插柳柳成蔭」。

屏東滿州鄉衛生所前護理長洪秀鳳17年前退休時，長期受便秘所苦，女兒貼心寄來紅龍果...
屏東滿州鄉衛生所前護理長洪秀鳳17年前退休時，長期受便秘所苦，女兒貼心寄來紅龍果作為輔助性食療，她不但找回健康，還因投入紅龍果栽植，帶起紅龍果熱潮。記者潘欣中／攝影
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紅龍果食療衛生所

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