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高雄登革熱群聚疫情擴大 韓國瑜擬動用第二預備金防疫

2019-06-03 18:55聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

高雄市三民區2日爆出本土登革熱群聚疫情，在三民區鼎金、鼎西里共7人遭感染，疾管署3日再度公布新增3例本土個案，其中1人為小四男童，另2名30多歲男性及50多歲女性則為同住家人，3人都住在鼎金里，住家距離都在150公尺內，自5月29日到6月1日因發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀陸續就醫，確診為登革熱第四型，目前均住院治療中。

高雄市長韓國瑜下午3點抵達鼎中、鼎力里擴大防疫現場，走進巷弄內視察家戶環境，並了解溝渠及積水容器防治狀況。衛生局長林立人當場向韓國瑜及現場議員表示，高市今年包括登革熱在內的急性傳染病防治經費即將用罄，因疫情告急，目前仍向疾管署積極爭取，也希望市長支持，動用第二預備金投入防疫，韓國瑜應允將盡快協助。

由於群聚個案中，有5人都曾到過金獅湖市場採買，衛生局3日上午前往金獅湖市場，針對出入攤商進行量測體溫，並擴大採血，尚未發現有疑似症狀者，市府已在市場範圍插設「登革熱警戒旗」，提醒民眾加強防蚊措施，減少出入警戒區範圍。

市府防疫團隊已針對個案活動地周邊6里進行擴大疫情調查、孳生源清除並加強衛教工作。國家蚊媒傳染病防治研究中心和環保署南區督察大隊，也到場進行社區病媒蚊監測及防治評估等工作。

三民區鼎金里爆出本土登革熱群聚感染，市府防疫團隊在周邊6里別進行擴大噴藥及清除孳...
三民區鼎金里爆出本土登革熱群聚感染，市府防疫團隊在周邊6里別進行擴大噴藥及清除孳生源等防治工作。記者蔡容喬／攝影
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高雄市長韓國瑜下午前往三民區鼎中、鼎力里等擴大防治區域視察，了解該區噴藥及積水容...
高雄市長韓國瑜下午前往三民區鼎中、鼎力里等擴大防治區域視察，了解該區噴藥及積水容器清除情況。記者蔡容喬／攝影三民區鼎金里爆出本土登革熱群聚感染，市府防疫團隊在周邊6里別進行擴大噴藥及清除孳生源等防治工作。記者蔡容喬／攝影
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高雄市衛生局長林立人（右一）向市長韓國瑜簡報三民區群聚疫情狀況，也當面請求提出動...
高雄市衛生局長林立人（右一）向市長韓國瑜簡報三民區群聚疫情狀況，也當面請求提出動支第二預備金，積極投入防疫工作。記者蔡容喬／攝影
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韓國瑜登革熱疫情

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