高雄登革熱群聚疫情擴大 韓國瑜擬動用第二預備金防疫

2019-06-03 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市三民區2日爆出本土登革熱群聚疫情，在三民區鼎金、鼎西里共7人遭感染，疾管署3日再度公布新增3例本土個案，其中1人為小四男童，另2名30多歲男性及50多歲女性則為同住家人，3人都住在鼎金里，住家距離都在150公尺內，自5月29日到6月1日因發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀陸續就醫，確診為登革熱第四型，目前均住院治療中。

高雄市長韓國瑜下午3點抵達鼎中、鼎力里擴大防疫現場，走進巷弄內視察家戶環境，並了解溝渠及積水容器防治狀況。衛生局長林立人當場向韓國瑜及現場議員表示，高市今年包括登革熱在內的急性傳染病防治經費即將用罄，因疫情告急，目前仍向疾管署積極爭取，也希望市長支持，動用第二預備金投入防疫，韓國瑜應允將盡快協助。

由於群聚個案中，有5人都曾到過金獅湖市場採買，衛生局3日上午前往金獅湖市場，針對出入攤商進行量測體溫，並擴大採血，尚未發現有疑似症狀者，市府已在市場範圍插設「登革熱警戒旗」，提醒民眾加強防蚊措施，減少出入警戒區範圍。