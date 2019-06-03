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佛光山贈書包當偏鄉學童畢業賀禮 內藏祝福密碼

2019-06-03 18:25聯合報 記者王昭月╱即時報導

高屏區偏鄉學校聯合畢業祝福禮今天在佛陀紀念館大覺堂溫馨登場，32所學校逾800名畢業生同聚一堂，領受各方祝福，佛光山致贈每人一個「雲水三千」書包做為畢業賀禮，暗藏祝福密碼，期盼偏鄉學子能飽藏知識，因書而富，因書而貴，在場畢業生滿懷感動。

「永遠從關懷出發—高屏區偏鄉學校聯合畢業祝福禮」邁入第5年，這場聚合偏鄉學子的畢業盛典是由佛光山「雲水書坊—行動圖書館」串起的善美因緣，第1年舉辦時只有5校參加，如今超過30所學校，成為高屏區偏鄉學子殷盼的一期一會。

佛光山常務副住持慧傳法師表示，星雲大師深知城鄉之間的差距，希望偏鄉學子能夠因書而富、因書而貴，因此推動雲水書車巡迴各地，最終更促成偏鄉聯合畢業祝福禮的誕生。

高雄市教育局副局長黃盟惠特別叮嚀畢業生們，要以正向心態追求夢想。屏東縣政府教育處督學陳菁徽則感謝星雲大師的慈心悲願，讓雲水書車能穿梭屏東縣28個鄉鎮，讓學童得以充實知識。

「薪火相傳」儀式除由各校畢業生將代表學校特色的信物遞交給在校生象徵傳承，慧傳法師、如常法師亦帶領功德主致贈畢業生「雲水三千」書包，佛光山文教基金會也贈送與會的32所學校2萬多冊優良書籍。

佛光山表示，聯合畢業祝福禮創辦以來反應熱烈，今年6月10日中部地區偏鄉學校也將在佛光山惠中寺比照舉辦。

佛光山致贈每名畢業生一只「雲水三千」書包，期勉他們飽藏知識，因書而富，因書而貴。...
佛光山致贈每名畢業生一只「雲水三千」書包，期勉他們飽藏知識，因書而富，因書而貴。記者王昭月／攝影
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高屏區聯合畢業祝福禮今天在佛陀紀念館登場，逾800名偏鄉學童領受滿的畢業祝福。記...
高屏區聯合畢業祝福禮今天在佛陀紀念館登場，逾800名偏鄉學童領受滿的畢業祝福。記者王昭月／攝影
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偏鄉學校佛光山法師

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