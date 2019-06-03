「珍珠小棧」守護未婚媽媽 學者疾呼定要做這件事

2019-06-03 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



「胎兒在母體裡其實就會感知媽媽的情緒」，樹德科技大學兒童與家庭照顧服務系助理教授胡秀妁說，高雄市政府推動照顧未婚媽媽的「珍珠計畫」立意很好，但若能再有完整的諮商機制介入，會更完善。

胡秀妁表示，未婚懷孕成因很多，有些是自願性，有些是介入他人家庭，問題層面不一，但不是每個懷孕婦女都一定適任母職，特別是未成年青少女，不少人珠胎暗結後會認為這個孩子把她的人生全毀了，因此她們不只需要一個可供吃住、安心待產的地方，更需要有適度的諮商輔導介入，以免引發更多的社會問題。

今午高雄市長韓國瑜啟動「珍珠媽媽」計畫，且籌募經費希望提供未婚媽媽們更多面向的協助，胡秀妁特別提醒，政府既有此美意，就要有更完善的配套。包括提供心理療育的諮商輔導；灌輸親職教養的正確觀念；連結原生家庭幫忙養育等，讓未婚媽媽們能深入了解孩子各階段的發展需求，才能好好把孩子養大，不致發生「虐嬰」等憾事。

她舉例，先前有個在夜店工作的小媽媽，與再婚夫涉嫌持衣架虐死她與不明男子所生的孩子，鬧得滿城風雨，就是一例。這名小媽媽未婚生子後，把孩子交給夜店的小弟養，後來孩子輾轉送到棄嬰家園安置，教保員照顧到2歲，孩子原本健康活潑，沒想到這名小媽媽再婚後突發其想接回養育，結果竟卻虐死，教保員為此情緒嚴重崩潰。