親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美中貿易硝煙戰下 台商回流的真相

98歲外婆過世喪葬費僅6萬 他知原因後直呼「外婆好猛」

金門岸巡端節不打烊 威力掃蕩護治安

2019-06-03 16:02中央社 金門縣3日電

端午節連假將到，海巡署第12巡防區指揮部今天表示，為防範不法，已展開勤務強化工作，提升巡邏密度，讓民眾好過節。岸巡隊也表示，已查獲1333公斤香菇等走私物品送辦。

第12巡防區指揮部主任詹嘉德表示，指揮部結合金馬澎分署第九岸巡隊、偵防分署金門查緝隊、艦隊分署第九海巡隊及金門縣警察局金湖分局等單位，動員多功能巡緝艇2艇、警備車9輛、巡邏機車3輛、人力66人加強岸巡。

詹嘉德指岸巡同時運用各項應勤裝備、高科技夜視裝備及蒐證器材，針對大、小金地區海岸、港區及岸際廢棄空屋、防風林、消波塊等容易走私偷渡地點，全面執行威力掃蕩任務並強化港口安檢勤務。

他又說，多功能巡緝艇組也加強近岸海域巡弋、驅離越界大陸漁船，盼藉由水路雙向巡查勤務，杜絕走私、偷渡，保障漁民工作權益，確保金門鄉親生命財產安全。

此外，第九岸巡隊說，近期在料羅商港連續查獲疑似大陸香菇總重1333.98公斤，市價超過新台幣260萬元；岸巡隊同時查獲28瓶大陸酒走私案，每瓶2.5公升裝，連同各類知名紙菸1610包，後續都依法採樣送農委會農糧署鑑定並函送財政部關務署高雄關裁處。

詹嘉德指端節期間農漁畜產品需求大增，價格大幅提高，私梟貪圖暴利，利用各種管道走私，影響國民身心健康，更將衝擊台灣地區經濟；藉由這次宣示，巡防區已通令金門所屬單位共同維護金門海域海岸治安及漁業資源，強力查緝與嚇阻不法，期望達到「攔截於海上，阻絕於岸際」目標，使金門鄉親安心過節。

金門走私海巡署

相關新聞

「珍珠小棧」守護未婚媽媽 學者疾呼定要做這件事

2019-06-03 17:07

總質詢最後一天 國民黨高市議會黨團提早幫韓國瑜慶生

2019-06-03 16:46

影╱珍珠計畫啟動！首座珍珠小棧結合網絡 守護懷孕少女

2019-06-03 15:54

「蔬果培育是天命！」 老農鄭興陸慈悲心護環境

2019-06-03 14:22

台南沿海推綠電質疑聲不歇 兩個月內制定審查標準

2019-06-03 12:53

韓國瑜要選總統 高市議會民進黨黨團要求辭市長

2019-06-03 12:36

綠營議會猛批 韓國瑜、李四川動怒

2019-06-03 12:18

民進黨議員總質詢鎖定韓國瑜 請官員退席

2019-06-03 11:45

可可王國在屏東 面積破200公頃

2019-06-02 23:44

青春版「牡丹亭」 帶學子親近崑曲

2019-06-02 23:33

7旬嬤重拾書本 畢業獲縣長獎

2019-06-02 23:28

「蟹道」喊停 清大教授：半途而廢可惜了

2019-06-02 23:22

祁家威 分享同志平權歷程

2019-06-02 23:21

陸蟹迷航 墾丁「蟹道」喊停

2019-06-02 23:19

白先勇校園版「牡丹亭」登場 受訪笑稱不知韓粉是何意

2019-06-02 21:57

高市消防住警器宣導 親子小龍舟登入百貨

2019-06-02 21:05

濃煙體驗室好逼真 大樹消防隊教導民眾要這樣逃生

2019-06-02 20:14

墾丁「陸蟹長城」計畫喊停 清大教授：半途而廢太可惜

2019-06-02 19:30

六龜偏鄉送愛任務 不分大人小孩都投入

2019-06-02 18:20

防火觀念向下紮根 高市消防獲贈3萬元兒童消防衣

2019-06-02 17:13

高市雙春永安慈善會送愛 端午傳愛背後有洋蔥

2019-06-02 15:29

「拔一條河」再創佳績 甲仙國中拔河獲全國第二

2019-06-02 14:37

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

綠營議會猛批 韓國瑜、李四川動怒

2019-06-03 12:18

北捷地下街居然有「瀑布」 專供民眾拍好拍滿

2019-06-02 17:42

影／超壯觀！一口氣包7000顆粽子 做愛心全部都送人

2019-06-02 18:15

民進黨議員總質詢鎖定韓國瑜 請官員退席

2019-06-03 11:45

濃煙體驗室好逼真 大樹消防隊教導民眾要這樣逃生

2019-06-02 20:14

改裝機車排氣管小心被罰 新北科技執法192騎士荷包失血

2019-06-03 07:41

墾丁「陸蟹長城」計畫喊停 清大教授：半途而廢太可惜

2019-06-02 19:30

換證了嗎？身障永久效期手冊將註銷 影響福利與權益

2019-06-03 15:18

影／砲兵學校遷校關廟喊20年 主要聯外道路終於開通

2019-06-03 11:46

A7合宜宅釋出8戶月租7500起跳 桃市受理先搶先贏

2019-06-03 11:31

大坑步道出現巨無霸眼鏡蛇 台中觀旅局提醒遊客這樣做

2019-06-03 13:52

施壓大台北華城月付4萬8水費？ 永柏公司不願回應

2019-06-03 14:19

影╱韓國瑜：市府新團隊被冤枉、被誤會得太過度了！

2019-06-03 15:46

竹市龍舟預賽激烈比拚 女警、義消隊意外淘汰

2019-06-02 19:26

雲林國中小全面裝冷氣？ 6.4億元經費龐大只能逐年推動

2019-06-03 07:32

頭皮發麻！ 馬陸爬滿道路 地震還是大雨要來了？

2019-06-03 13:45

阿扁欠北市府錢要追債？ 柯文哲：我和他不熟

2019-06-03 16:21

白先勇校園版「牡丹亭」登場 受訪笑稱不知韓粉是何意

2019-06-02 21:57

新店爆土地糾紛波及學生沒水用 康橋：調派水車支援

2019-06-03 12:55

韓國瑜要選總統 高市議會民進黨黨團要求辭市長

2019-06-03 12:36

中市4、5月通報抓蛇件數上千

2019-06-02 22:57

高雄議會吵翻天 網友：新北畫面美好

2019-06-03 16:35

兩岸製茶技術誰強？ 特等獎青農客觀分析

2019-06-03 09:34

辨識抓噪音 192輛機車改管挨罰

2019-06-02 23:31

華偉漁業集團圍網船下水典禮 提高漁獲量2到3成

2019-06-02 20:07

清水祖師暗訪遶境 淡水端午假期封城管制

2019-06-03 12:54

大台北華城社區遭建商斷水 水利局緊急設臨時供水站

2019-06-03 13:12

南投星空季 白天避暑夜觀星

2019-06-02 23:37

豐原划龍舟喊停 運動局：水量不足沒緩衝帶有安全疑慮

2019-06-02 20:11

大台北華城社區、康橋中學沒水可用 侯友宜：市府進行協調

2019-06-03 12:54

台北市沒敬老金 侯友宜：柯文哲0分

2019-06-03 11:54

明年完工 蘇花改和中大清水段隧道演練

2019-06-02 21:02

大甲高中女學生父母離異 思母心情感動評審獲3獎

2019-06-03 09:52

文化大學大群館更名招租 侯友宜：由新壽公司說明

2019-06-03 12:34

竹市結合4大電信業者 帳單代收停車費今天上路

2019-06-03 07:42

台北市議會素質高？ 柯P笑回：這屆比上屆好

2019-06-03 14:23

名間交流道連假就封閉 地方反彈

2019-06-02 23:06

知本光電開發案過關 原民會籲各界尊重部落決定

2019-06-02 19:26

戲水意外頻傳 竹縣13處危險水域設立防溺宣導站

2019-06-03 12:35

真辛苦！立委1天吃8粒粽 經營選區大家都包粽

2019-06-02 19:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top