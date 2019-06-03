親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

館長7前科風波 法官：良民證成善惡標籤

韓國瑜直奔總統大選擋不住？蔡詩萍分析凱道人潮背後5個意義

影╱珍珠計畫啟動！首座珍珠小棧結合網絡 守護懷孕少女

2019-06-03 15:54聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市社會局今天在鳳山社福中心設置首座「珍珠小棧」，給未成年懷孕珍珠寶貝安心的窩，高雄市長韓國瑜宣布「珍珠計畫」啟動，攜手守護未成年懷孕少女，從懷孕至育兒階段均有專業人員提供資源協助，陪伴她們面對生命的重大歷程。

「不要害怕，如有問題，妳可以來高雄，有16個點」高雄市長韓國瑜說，目前已向社會各界募集近500萬元，在未來兩年內的珍珠小棧的費用都已到位。韓國瑜說，即使經濟有困難，也可以向社會局申請補助。如果沒有住所，高雄市社會局也安排兩處會館可以讓珍珠媽媽休憩。

高雄市社會局說，珍珠（PEARL）計畫」包含Protect保護、Empathize同理、Assist協助、Resume復元、Love用愛守護等5個意涵，代表市府支持及協助未成年懷孕少女理念，社會局在16個社會福利服務中心設置「珍珠小棧」，做為可以安心求助的窩，每一個珍珠小棧皆有專業人員，提供未成年懷孕少女及時、就近的多元服務，另外特別規畫孕期營養津貼補助，提供少女於懷孕期間營養補充。

社會局表示，每個孩子都是我們的珍珠、我們的寶貝，經各界善心人士關注響應，其中捐款50萬元以上者有財團法人大揚教育基金會、中華民國工商建研會南區聯誼會、石川集團，還有鋐昇實業股份有限公司及社團法人高雄市中山陽光社會關懷協會現場捐款100萬元，捐款已達約500萬元，尚有熱心民眾陸續表達捐助意願，目前珍珠計畫2年所需經費已到位，呼籲小媽媽、小爸爸，遇到事情不用害怕，來「珍珠小棧」我們會守護與支持你們。

高雄市社會局今天在鳳山社福中心設置首座「珍珠小棧」。記者謝梅芬／攝影
高雄市社會局今天在鳳山社福中心設置首座「珍珠小棧」。記者謝梅芬／攝影
分享
高雄市社會局今天在鳳山社福中心設置首座「珍珠小棧」，給未成年懷孕珍珠寶貝安心的窩...
高雄市社會局今天在鳳山社福中心設置首座「珍珠小棧」，給未成年懷孕珍珠寶貝安心的窩。記者謝梅芬／攝影
分享

懷孕高雄市韓國瑜

相關新聞

影╱韓國瑜：市府新團隊被冤枉、被誤會得太過度了！

2019-06-03 15:46

「蔬果培育是天命！」 老農鄭興陸慈悲心護環境

2019-06-03 14:22

台南沿海推綠電質疑聲不歇 兩個月內制定審查標準

2019-06-03 12:53

韓國瑜要選總統 高市議會民進黨黨團要求辭市長

2019-06-03 12:36

綠營議會猛批 韓國瑜、李四川動怒

2019-06-03 12:18

民進黨議員總質詢鎖定韓國瑜 請官員退席

2019-06-03 11:45

可可王國在屏東 面積破200公頃

2019-06-02 23:44

青春版「牡丹亭」 帶學子親近崑曲

2019-06-02 23:33

7旬嬤重拾書本 畢業獲縣長獎

2019-06-02 23:28

「蟹道」喊停 清大教授：半途而廢可惜了

2019-06-02 23:22

祁家威 分享同志平權歷程

2019-06-02 23:21

陸蟹迷航 墾丁「蟹道」喊停

2019-06-02 23:19

白先勇校園版「牡丹亭」登場 受訪笑稱不知韓粉是何意

2019-06-02 21:57

高市消防住警器宣導 親子小龍舟登入百貨

2019-06-02 21:05

濃煙體驗室好逼真 大樹消防隊教導民眾要這樣逃生

2019-06-02 20:14

墾丁「陸蟹長城」計畫喊停 清大教授：半途而廢太可惜

2019-06-02 19:30

六龜偏鄉送愛任務 不分大人小孩都投入

2019-06-02 18:20

防火觀念向下紮根 高市消防獲贈3萬元兒童消防衣

2019-06-02 17:13

高市雙春永安慈善會送愛 端午傳愛背後有洋蔥

2019-06-02 15:29

「拔一條河」再創佳績 甲仙國中拔河獲全國第二

2019-06-02 14:37

高雄三和市場傳統翻新 攤商：賣菜心情大好

2019-06-02 10:14

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

綠營議會猛批 韓國瑜、李四川動怒

2019-06-03 12:18

北捷地下街居然有「瀑布」 專供民眾拍好拍滿

2019-06-02 17:42

影／超壯觀！一口氣包7000顆粽子 做愛心全部都送人

2019-06-02 18:15

民進黨議員總質詢鎖定韓國瑜 請官員退席

2019-06-03 11:45

濃煙體驗室好逼真 大樹消防隊教導民眾要這樣逃生

2019-06-02 20:14

防火觀念向下紮根 高市消防獲贈3萬元兒童消防衣

2019-06-02 17:13

改裝機車排氣管小心被罰 新北科技執法192騎士荷包失血

2019-06-03 07:41

墾丁「陸蟹長城」計畫喊停 清大教授：半途而廢太可惜

2019-06-02 19:30

影／砲兵學校遷校關廟喊20年 主要聯外道路終於開通

2019-06-03 11:46

A7合宜宅釋出8戶月租7500起跳 桃市受理先搶先贏

2019-06-03 11:31

竹市龍舟預賽激烈比拚 女警、義消隊意外淘汰

2019-06-02 19:26

雲林國中小全面裝冷氣？ 6.4億元經費龐大只能逐年推動

2019-06-03 07:32

頭皮發麻！ 馬陸爬滿道路 地震還是大雨要來了？

2019-06-03 13:45

大坑步道出現巨無霸眼鏡蛇 台中觀旅局提醒遊客這樣做

2019-06-03 13:52

白先勇校園版「牡丹亭」登場 受訪笑稱不知韓粉是何意

2019-06-02 21:57

新店爆土地糾紛波及學生沒水用 康橋：調派水車支援

2019-06-03 12:55

換證了嗎？身障永久效期手冊將註銷 影響福利與權益

2019-06-03 15:18

影／ 藍營人選難產 蔡英文讚蔡其昌「永遠做下去的立委」

2019-06-02 17:14

兩岸製茶技術誰強？ 特等獎青農客觀分析

2019-06-03 09:34

中市4、5月通報抓蛇件數上千

2019-06-02 22:57

韓國瑜要選總統 高市議會民進黨黨團要求辭市長

2019-06-03 12:36

辨識抓噪音 192輛機車改管挨罰

2019-06-02 23:31

華偉漁業集團圍網船下水典禮 提高漁獲量2到3成

2019-06-02 20:07

施壓大台北華城月付4萬8水費？ 永柏公司不願回應

2019-06-03 14:19

南投星空季 白天避暑夜觀星

2019-06-02 23:37

豐原划龍舟喊停 運動局：水量不足沒緩衝帶有安全疑慮

2019-06-02 20:11

大甲高中女學生父母離異 思母心情感動評審獲3獎

2019-06-03 09:52

大台北華城社區遭建商斷水 水利局緊急設臨時供水站

2019-06-03 13:12

文化大學大群館更名招租 侯友宜：由新壽公司說明

2019-06-03 12:34

竹市結合4大電信業者 帳單代收停車費今天上路

2019-06-03 07:42

台北市沒敬老金 侯友宜：柯文哲0分

2019-06-03 11:54

知本光電開發案過關 原民會籲各界尊重部落決定

2019-06-02 19:26

清水祖師暗訪遶境 淡水端午假期封城管制

2019-06-03 12:54

名間交流道連假就封閉 地方反彈

2019-06-02 23:06

大台北華城社區、康橋中學沒水可用 侯友宜：市府進行協調

2019-06-03 12:54

明年完工 蘇花改和中大清水段隧道演練

2019-06-02 21:02

真辛苦！立委1天吃8粒粽 經營選區大家都包粽

2019-06-02 19:29

台北市議會素質高？ 柯P笑回：這屆比上屆好

2019-06-03 14:23

清洗不麻煩 自備吸管時尚環保

2019-06-02 23:31

宜蘭員山「黃金」大道 入夏金色浪漫

2019-06-03 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top