影╱珍珠計畫啟動！首座珍珠小棧結合網絡 守護懷孕少女
高雄市社會局今天在鳳山社福中心設置首座「珍珠小棧」，給未成年懷孕珍珠寶貝安心的窩，高雄市長韓國瑜宣布「珍珠計畫」啟動，攜手守護未成年懷孕少女，從懷孕至育兒階段均有專業人員提供資源協助，陪伴她們面對生命的重大歷程。
「不要害怕，如有問題，妳可以來高雄，有16個點」高雄市長韓國瑜說，目前已向社會各界募集近500萬元，在未來兩年內的珍珠小棧的費用都已到位。韓國瑜說，即使經濟有困難，也可以向社會局申請補助。如果沒有住所，高雄市社會局也安排兩處會館可以讓珍珠媽媽休憩。
高雄市社會局說，珍珠（PEARL）計畫」包含Protect保護、Empathize同理、Assist協助、Resume復元、Love用愛守護等5個意涵，代表市府支持及協助未成年懷孕少女理念，社會局在16個社會福利服務中心設置「珍珠小棧」，做為可以安心求助的窩，每一個珍珠小棧皆有專業人員，提供未成年懷孕少女及時、就近的多元服務，另外特別規畫孕期營養津貼補助，提供少女於懷孕期間營養補充。
社會局表示，每個孩子都是我們的珍珠、我們的寶貝，經各界善心人士關注響應，其中捐款50萬元以上者有財團法人大揚教育基金會、中華民國工商建研會南區聯誼會、石川集團，還有鋐昇實業股份有限公司及社團法人高雄市中山陽光社會關懷協會現場捐款100萬元，捐款已達約500萬元，尚有熱心民眾陸續表達捐助意願，目前珍珠計畫2年所需經費已到位，呼籲小媽媽、小爸爸，遇到事情不用害怕，來「珍珠小棧」我們會守護與支持你們。
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