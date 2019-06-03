影╱珍珠計畫啟動！首座珍珠小棧結合網絡 守護懷孕少女

2019-06-03 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市社會局今天在鳳山社福中心設置首座「珍珠小棧」，給未成年懷孕珍珠寶貝安心的窩，高雄市長韓國瑜宣布「珍珠計畫」啟動，攜手守護未成年懷孕少女，從懷孕至育兒階段均有專業人員提供資源協助，陪伴她們面對生命的重大歷程。

「不要害怕，如有問題，妳可以來高雄，有16個點」高雄市長韓國瑜說，目前已向社會各界募集近500萬元，在未來兩年內的珍珠小棧的費用都已到位。韓國瑜說，即使經濟有困難，也可以向社會局申請補助。如果沒有住所，高雄市社會局也安排兩處會館可以讓珍珠媽媽休憩。

高雄市社會局說，珍珠（PEARL）計畫」包含Protect保護、Empathize同理、Assist協助、Resume復元、Love用愛守護等5個意涵，代表市府支持及協助未成年懷孕少女理念，社會局在16個社會福利服務中心設置「珍珠小棧」，做為可以安心求助的窩，每一個珍珠小棧皆有專業人員，提供未成年懷孕少女及時、就近的多元服務，另外特別規畫孕期營養津貼補助，提供少女於懷孕期間營養補充。