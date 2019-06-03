「蔬果培育是天命！ 」 老農鄭興陸慈悲心護環境
73歲台南下營區果農鄭興陸投入番茄與瓜果改良，30年前與妻子謝金粉投身慈濟志工，推廣「慈善農業」，以自然農法兼顧生態平衡與農業永續，5年前隨賑災團段前往緬甸仰光指導當地農民栽種技術。鄭興陸表示，老天賦予他今生的任務，就是蔬果改良與愛護大地。
一談到蔬果農作，鄭興陸眼神發亮，他說，小時候剛有記憶，就拿剪刀剪文旦苗嫁接。曾文高農畢業後，先後任職鳳山園藝試驗所、亞蔬中心及民間種苗公司，70多年的人生與農業緊密相伴，他笑說，這是老天派他到人世間的任務，把植物看得比命還重要。
鄭興陸30歲結婚，與相差4歲的妻子育有兩子。為了維持家中經濟開銷，鄭興陸上班妻子經營農藥種苗行，販售肥料與農藥，夫妻倆省吃儉用存了第一桶金買房子，之後跟鄰居搭遊覽車去花蓮參觀靜思精舍，回家後開始邀鄰居親友每月捐善款。
「化學農藥對土壤與人體都是有害的，我們這代賺到錢，殘毒留給後代，這是不對的。」成為慈濟志工的鄭興陸夫妻，經由慈濟月刊及聽證嚴上人開示，對環境保護感觸良多，改賣有機資材，並推廣友善環境的慈善農業。
鄭興陸對蔬果品種特性瞭若指掌，以自然農法鑽研十字花科、瓜類與茄科類，番茄品種就培育出20多種甜度高、口感佳的新品種。其中，果色呈現靛藍色，具有豐富花青素，且抗病毒強的藍寶石一號番茄，讓中國大陸各地爭相邀約技術指導與演講。
鄭興陸兩名兒子後來也回鄉與父親一同投入育苗，鄭興陸至今閒不下來，每周一從台南下營開車到慈濟岡山志業園區教授有機蔬果栽培，分享自然農法栽種蔬果、防治病蟲害，期盼為台灣農民增加收益，喚起大眾敬愛土地與注重食安。
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