台南沿海推綠電質疑聲不歇 兩個月內制定審查標準

2019-06-03 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



會場吸引學界NGO人員到場發言抨擊配套不足。記者謝進盛／攝影 分享 facebook

政府推動在台南沿海種綠電，養殖業者憂心未來沒有明天，立委陳亭妃今天召集農委會、經濟部能源局、台南市政府農業局官員今天在七股召開公聽會，會中與會者砲聲隆隆，抨擊完整配套措施，最後達成決議，將在2個月內制定地方版審查標準。

陳亭妃說，去年7月9日，她邀集農委會及經濟部能源局與七股近百位漁民，召開如何兼顧綠能與養殖漁業產業公聽會，會議結論要求能源局、農委會制定出能讓各界參考的漁電共生定型化契約，且須取得地主與承租漁民同意才能設置，避免漁電競爭誤解發生。

近日保育人士與地方反映，漁電共生推動，漁電共生專區若位於黑面琵鷺保護區旁，將傷害候鳥棲息生態，造成棲息環境的衝擊

陳亭妃今再次召開公聽會，邀請農委會副主委陳添壽及經濟部能源局局長游振偉出席，與當地農漁民及公民團體代表面對面溝通，台南市議員陳昆和等人也出席關切。

陳昆和等人質疑說，七股有全台最優質養殖業，不抽取地下水，且不乏當年反濱海捍衛這塊淨土，如今又面臨種電威產業，且迄今相關配套「說不清楚」，養殖業者都很惶恐，且黑琵生態環境受威脅，他實在不解為何要挑選如此生態敏感區域？

多名NGO代表也發言，強調當前中央或地方政府推動缺乏明確窗口化解地方疑慮，造成地方猜忌更深，更有代表以國外如波多黎各遭遇龍捲風、颶風，造成太陽能光電板破裂，這樣的案例在台灣造成的汙染難保不會發生。