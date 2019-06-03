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綠營議會猛轟 韓國瑜怒嗆女議員：妳不及格、雙重標準

民進黨議員總質詢鎖定韓國瑜 請官員退席

2019-06-03 11:45中央社 高雄3日電

高雄市長韓國瑜。 聯合報系資料照／記者楊濡嘉攝影
高雄市長韓國瑜。 聯合報系資料照／記者楊濡嘉攝影
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高雄市長韓國瑜結束凱道造勢活動後，今天出席市政總質詢，民進黨市議員李喬如針對總統選舉等議題質詢，認為官員沒必要列席，官員於10時37分退出議事廳，現場剩韓國瑜等5人。

李喬如於市政總質詢時就火力猛烈的砲轟觀光局等業務，接著表示要進入選總統的議題，她先問「反對韓選總統的請舉手」，現場沒有首長舉手，於是李喬如說她要質詢相關選總統及其他議題，所以請首長退席，現場只留下韓國瑜、3位副市長及秘書長共5人。

韓國瑜民進黨

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