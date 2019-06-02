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白先勇校園版「牡丹亭」登場 受訪笑稱不知韓粉是何意

2019-06-02 21:57聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

明代崑曲作品「牡丹亭」被譽為東方版「羅密歐與茱麗葉」，由作家白先勇製作的崑劇校園傳承版，2日在高雄市社教館登場，由白先勇親自導聆，現場湧入上千位民眾、座無虛席。趨勢科技文化長陳怡蓁、高雄市長韓國瑜夫婦等人也到場聆賞。韓專注聽完白先勇對「牡丹亭」的導聆，他感謝白先勇致力推動崑曲復興運動，將「牡丹亭」帶來高市演出。

白先勇與韓國瑜在演出前接受媒體聯訪，白先勇表示，高雄有愛河，「牡丹亭」這齣美麗愛情神話在高雄演出，非常有意義，白也說，得知市長孩子韓天也是自己讀者，還拿書來要簽名，相當感動；不過有媒體問他「是不是韓粉？」白先勇則笑著巧妙表示「我不知道韓粉是什麼意思耶！」

這場崑劇-校園傳承版「牡丹亭」，為全台唯一場，由白先勇總製作，趨勢教育基金會、北京大學崑曲傳承與研究中心、高雄市立社教館共同主辦，共有17所大陸北京各大學和台灣大學學生素人，經8個月訓練後登場。演出前一周，白先勇還以「牡丹亭《崑曲之美》」，在高雄師範大學小劇場演講，帶領大專院校學子們探索崑劇迷人之處。

韓國瑜說，很為這批演員感到驕傲，推動中華傳統藝術就像「背著石頭唱歌、吃力不討好」，沒有使命感與熱情很難做下去，最大鼓勵就是來自觀眾的回應；有這麼多人來觀看牡丹亭，是對白先勇老師及幕前幕後工作夥伴最大的鼓勵，也希望類似文化表演愈多愈好，發財賺錢外，也不忘文化的底蘊和傳承。

白先勇表示，崑曲是百戲之王，更被聯合國教科文組織列為「人類非物質文化遺產」之一，「牡丹亭」更是明代劇作家湯顯祖的代表作，描寫大家閨秀杜麗娘與書生柳夢梅的浪漫生死戀，最後有情人終成眷屬歡喜收場。他說，高雄有愛河，「牡丹亭」這齣美麗愛情神話在高雄演出，非常有意義。

身為觀眾的林園高中老師葉建志表示，這群大學生演出的青春版「牡丹亭」充滿熱誠與活力，更讓觀眾感受到崑曲的美妙與細緻，希望跟隨白先勇老師的腳步，讓台灣和全世界都能認識崑曲藝術的美麗與感動。

白先勇（左）與高市長韓國瑜在演出前接受媒體聯訪，被問到「是不是韓粉？」巧妙笑答「...
白先勇（左）與高市長韓國瑜在演出前接受媒體聯訪，被問到「是不是韓粉？」巧妙笑答「我不知道韓粉是什麼意思耶！」記者蔡容喬／攝影
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白先勇為校園傳承版「牡丹亭」導聆，他表示，牡丹亭是中國版的羅密歐與茱麗葉，高雄有...
白先勇為校園傳承版「牡丹亭」導聆，他表示，牡丹亭是中國版的羅密歐與茱麗葉，高雄有愛河，「牡丹亭」這齣愛情神話在高雄演出很有意義。記者蔡容喬／攝影
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高市長韓國瑜昨出席白先勇製作的校園傳承版「牡丹亭」演出，他感謝白先勇致力推動崑曲...
高市長韓國瑜昨出席白先勇製作的校園傳承版「牡丹亭」演出，他感謝白先勇致力推動崑曲復興運動，將「牡丹亭」帶來高市演出。記者蔡容喬／攝影
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白先勇製作的校園傳承版「牡丹亭」昨在高雄小港社教館演出，現場1千個座位爆滿，座無...
白先勇製作的校園傳承版「牡丹亭」昨在高雄小港社教館演出，現場1千個座位爆滿，座無虛席。記者蔡容喬／攝影
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白先勇牡丹亭崑曲
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