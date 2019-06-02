親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓粉上凱道震懾藍綠 學者：短期內不會有人上街造勢

驚！唐從聖得怪病臉腫成豬頭 悲觀對孩子交代後事

墾丁「陸蟹長城」計畫喊停 清大教授：半途而廢太可惜

2019-06-02 19:30聯合報 記者潘欣中╱即時報導

每天夏天月圓夜是墾丁抱卵陸蟹降海釋幼的高峰期，陸蟹媽媽過馬路卻常遭汽機車「路殺」...
每天夏天月圓夜是墾丁抱卵陸蟹降海釋幼的高峰期，陸蟹媽媽過馬路卻常遭汽機車「路殺」。記者潘欣中／翻攝
分享

清大教授曾晴賢不捨墾丁陸蟹過馬路降海釋幼遭汽機車「路殺」，去年在墾丁香蕉灣和砂島路段實驗以帆布牆加地下涵洞打造全國首座生態「蟹道」，墾管處認為帆布牆阻路殺卻影響繁衍而喊停；曾晴賢感嘆，阻止、導引和通行是三大關鍵，阻止不是問題，導引和通行部分建議可以增設涵洞、垂直面改為緩坡等來克服，但未落實，半途而廢可惜了。

曾晴賢專長是基礎魚類分類和生態學學術研究，有感於生態環境和生物棲息地遭人類破壞，導致許多魚類面臨瀕臨滅絕的命運，再投入河川生態工法的概念與技術研究，領略到生態工法的邏輯和精神，要從生物的角度規畫，才能讓生態跟環境工程永續；2001年他在新竹頭前溪隆恩堰的取水口，利用繩索、麻布袋、木條和塑膠網，在垂直混凝土側牆上，構築方便毛蟹攀爬的廊道。

曾晴賢後來注意到墾丁和綠島的陸蟹廊道的效益不佳，發現是規畫不理想的阻絕設施、導引裝置和動線安排等，開始研究陸蟹遷徙行為；他前年帶領學生到屏東縣滿州鄉港口村，結合科學演算方式與紀錄陸蟹的數量與行為，再利用道路涵洞結構，設計可引導陸蟹遷徙的帆布牆裝置，為陸蟹建造生物廊道系統，去年複製到台26線陸蟹熱區，卻被墾管處認為不可行。

曾晴賢說，如果這樣的設施沒有用，澳洲人應該早就把聖誕島的類似設施全部撤掉了；所有的生態廊道都沒有一百分的設計，但如果光是看到一分的缺點，不願意積極的去改進它，卻寧願放棄繼續努力，回頭再用不見得最有效的方法，這是主管單位自己的選擇，只能尊重。

他說，生態廊道每個環節的連鎖關係至為重要， 陸蟹生態廊道有三大關鍵，阻止用帆布牆解決，4公里道路只有4座涵洞實在太少，建議增設，另集水井垂直面改為斜緩坡等友善設計，讓陸蟹的導引和通行更順暢，但均未落實，計畫半途而廢，真的可惜了；國內外對墾丁國家公園的陸蟹生物多樣性和特殊生態景觀，保有高度關切，政府應更積極從事生態廊道研究和整備工作。

清大教授曾晴賢（左）團隊去年在台26線墾丁香蕉灣路段打造全國首座陸蟹生態廊道，墾...
清大教授曾晴賢（左）團隊去年在台26線墾丁香蕉灣路段打造全國首座陸蟹生態廊道，墾管處認為帆布牆阻路殺卻影響繁衍而喊停，曾晴賢慨嘆，半途而廢可惜了。圖／本報資料照
分享

墾丁墾管處
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

濃煙體驗室好逼真 大樹消防隊教導民眾要這樣逃生

2019-06-02 20:14

六龜偏鄉送愛任務 不分大人小孩都投入

2019-06-02 18:20

防火觀念向下紮根 高市消防獲贈3萬元兒童消防衣

2019-06-02 17:13

高市雙春永安慈善會送愛 端午傳愛背後有洋蔥

2019-06-02 15:29

「拔一條河」再創佳績 甲仙國中拔河獲全國第二

2019-06-02 14:37

高雄三和市場傳統翻新 攤商：賣菜心情大好

2019-06-02 10:14

這個美景「限時限量」 大潮州人工湖只能遠觀

2019-06-02 08:29

金門小三通將破2千萬 加碼抽出幸運兒

2019-06-01 23:53

台電頒家扶學生獎學金 清寒出身副廠長勉朝目標邁進

2019-06-01 23:49

高雄鳳荔達人出爐 雙姝奪冠

2019-06-01 23:46

農夫辦學堂 達人帶你玩手作

2019-06-01 23:41

中風父器捐救子 遺愛多人

2019-06-01 23:35

韓國瑜北上凱道會師 陳其邁南下高雄暗酸韓

2019-06-01 23:21

小男孩忍受嘲笑異樣眼光 留長髮捐助癌友

2019-06-01 21:30

天后藝術節衛武營登場 現代媽祖走秀超吸睛

2019-06-01 19:11

參加高雄反毒博覽會 陳其邁：韓國瑜缺席很可惜

2019-06-01 18:45

馬祖藍眼淚有魅力 香港攝影界組團來追淚

2019-06-01 18:41

高雄鳳荔季 長1公尺重12公斤超大冰棒現蹤

2019-06-01 18:17

全國反毒博覽會在高雄巨蛋 8千人同心拒毒

2019-06-01 17:48

百年庄廟七年級生也關心 屏市萬福宮明動土整建

2019-06-01 17:17

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

影／巨無霸眼鏡蛇現蹤大坑 登山客：此生見過最大尾

2019-06-02 12:08

徐旭東：鄭文燦會做事做好再選工作 不像某某市長

2019-06-02 06:58

大潮州「水銀行」引水 美景限時限量

2019-06-01 23:50

影／苗栗嘉盛慶端午 長逾5公尺白青糯米蛇現身

2019-06-01 22:27

這個美景「限時限量」 大潮州人工湖只能遠觀

2019-06-02 08:29

影／超壯觀！一口氣包7000顆粽子 做愛心全部都送人

2019-06-02 18:15

基隆色彩屋打卡拍照得避開選舉布條 網友：很崩潰

2019-06-02 08:11

新莊大拜拜熱鬧登場 文武大眾爺首日「暗訪」出巡

2019-06-02 12:08

台東縣最美星空音樂會 首場池上鄉登場

2019-06-02 07:43

中央大學畢典校長勉勵懂得獨立 不盲從更具思辨力

2019-06-01 23:07

基隆輕軌四軌化 綜合規畫7月簽約

2019-06-01 23:25

元智大學畢典 徐旭東勉畢業生跟上時代腳步

2019-06-01 23:10

不只郭台銘罵 故宮南院成立爭議多

2019-06-02 15:15

苗栗縣議會網路直播有效 首創議員零書面總質詢

2019-06-02 15:12

北捷地下街居然有「瀑布」 專供民眾拍好拍滿

2019-06-02 17:42

基隆打卡熱點色彩屋被選舉布條毀美景 環保局火速拆

2019-06-02 11:51

紀念保生大帝飛升得道 慈濟宮健走空拍呈現「0983」

2019-06-02 12:11

剩下200餘輛oBike 台北市明天拖吊完畢

2019-06-02 12:35

林江釧參選嘉義縣海區立委 侯友宜同框支持

2019-06-02 09:22

故宮南院搶攻暑假旺季 假日免費延長到8月底

2019-06-01 23:23

為海洋保育而跑為榮耀而划 今南寮海陸雙拚

2019-06-02 10:45

苗栗最後的文面國寶住院 照護安養引關切

2019-06-01 23:06

台電員工畫出同仁的辛苦點滴 躍上收費單封面

2019-06-02 13:19

高雄三和市場傳統翻新 攤商：賣菜心情大好

2019-06-02 10:14

南投99.9K環縣自行車挑戰 3000騎士獨不見馬英九

2019-06-02 11:04

墾丁「陸蟹長城」計畫喊停 清大教授：半途而廢太可惜

2019-06-02 19:30

藍營嘉縣山區立委沒人選 台商協會副會長站出來

2019-06-02 14:00

基隆小卷料理賽 市長夫人秀幸福五彩卷

2019-06-02 15:31

特等、冠軍、頭等茶誰是第一？農會：特等最好但別迷失

2019-06-02 15:28

阿勃勒、荷花…開了 新北賞花到這裡

2019-06-02 00:05

影／她1元義賣彩繪洋傘 饒慶鈴千倍回贈作公益

2019-06-02 12:53

呂秀蓮拜訪嘉市議員王美惠 期許超越黨派行事

2019-06-01 22:15

影／ 藍營人選難產 蔡英文讚蔡其昌「永遠做下去的立委」

2019-06-02 17:14

夏日自備環保杯 在花蓮買飲料每杯省5元

2019-06-01 22:57

花蓮-濟南包機 7月6日復航 首班賣座9成

2019-06-01 23:22

立委要求：打通淡水新市一路 市府：營建署負責

2019-06-01 23:58

清水眷村貓屋 台中打卡新熱點

2019-06-01 23:51

柯文哲頒市長獎 勉勵學生勇於挑戰

2019-06-02 08:49

綠川、黎明溝水環改 全國水環境摘獎

2019-06-01 23:52

辦台灣燈會「一視同仁」 中市要求補助1億

2019-06-01 22:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top