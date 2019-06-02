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工研院領先無人機載重量 幫屏東農民空運芒果

2019-06-02 15:16中央社 屏東縣2日電

工業技術研究院和屏東枋寮地區農會合作，測試無人機應用在愛文芒果的採收運輸上，工研院以8軸多旋翼無人機載重達40公斤芒果，載重量不但是國內創舉，也領先國際。

屏東縣枋寮地區農會、枋寮鄉公所與春日鄉公所今天在枋寮火車站前舉辦第一屆的「芒果王」活動，除了選出地區內的芒果王外，也在火車站廣場前展示這項國內創舉。

8軸多旋翼無人機載著2籃各20公斤的愛文芒果起飛，在空中盤旋，吸引不少民眾圍觀，對枋寮鄉、春日鄉芒果農來說，最近的採收期，無人機幫了許多忙。

枋寮地區農會總幹事鄭晏昕說，在台灣燈會看到Intel無人機的表演後，跟在工研院的朋友聊起如果能用無人機協助芒果採收，將可解決人力老化缺工問題，就這樣促成了這件事。

鄭晏昕表示，枋寮地區包括春日鄉多在山坡地種植愛文芒果，老農民在險峻的環境中工作很危險，再加上缺工嚴重，無人機的運送，不但可減低老農採收的危險，減短運送時間和成本，也可以解決缺工問題。

工研院機械所長陽毅平表示，工研院無人機研發團隊在無人機的研發應用朝多元進行，原來並沒有那麼明確的訂定使用範圍，這一次和枋寮農會的合作，發現無人機運送農產業這一塊還沒有人在推，於是搶先趨勢，進行研發測試。

陽毅平說，國際間無人機物流仍以小包裹輸送為主，上百公斤的運送都是在軍方，一般民間能載送40到50公斤的很少，工研院的技術目前可達50公斤，應該是領先國際。

陽毅平表示，目前工研院進一步將利用油電混合的方式，讓無人機的飛行時間能夠達到一小時，同時運用在採收偵測（果實是否成熟）、運送果實和噴灑肥、農藥及水等。

陽毅平表示，工研院計畫將成熟的技術與枋寮農會合作開服務公司，把研發成果變成產業；同時，這項技術也會技轉出去，如產銷班要購買無人機幫農民服務，也可以運用，無人機運用在農產品的運輸上較適合愛文芒果、蓮霧和蜜棗等高經濟價值的作物。

至於利用無人機運輸農作物所節省的人力、時間及各項資源成本到底有多少，陽毅平表示，還沒有估算。

枋寮鄉長陳亞麟表示，利用科技輔助可以加值農業，很多農民可能擔心不會操作無人機，或沒有錢可以買無人機，但他認為，無人機運送農作物可以成為一個新創產業，讓年輕人來從事這個新興行業，農民根本不用自己操作。

芒果農民
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