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「拔一條河」再創佳績 甲仙國中拔河獲全國第二

2019-06-02 14:37聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

甲仙國中男子拔河隊參賽獲佳績，得獎消息振奮鄉親。圖／甲仙國中提供
甲仙國中男子拔河隊參賽獲佳績，得獎消息振奮鄉親。圖／甲仙國中提供
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高雄甲仙「拔一條河」精神延續不中斷，甲仙國中組隊參加「108年全國各級學校室內拔河賽」，比賽結果揭曉，男子拔河隊獲得全國第二名，好消息振奮地方鄉親，今天下午準備到甲仙車站迎接載譽返鄉的拔河選手。

98年莫拉克風災重創高雄山區，甲仙小林村慘遭滅村，災後百業蕭條，甲仙國小發展拔河運動凝聚社區向心力，過程被導演楊力州拍成紀錄片「拔一條河」，甲仙孩子人人都是拔河好手。

甲仙國小是各項拔河競賽的常勝軍，學生升上國中也沒放棄。此次甲仙國中組男子拔河隊參加「108年全國各級學校室內拔河賽」，學生提早搭車北上，賽前到廟宇祈求賽事順利，昨天獲得第二名。

帶隊老師劉兼伯說，學生人數少，此次參賽沒有候補選手，8人全要下場，選手抱著背水一戰的心情應戰；第一場比賽遇上勁敵東光國中，學生未在第一時間展開攻擊，再加上體力不如對手，不幸落敗。第一場落敗後，教練召集選手調整戰術，所幸後續賽事恢復水平，最後以積分獲得全國第二名，即將畢業選手留下國中生涯的美好回憶。

甲仙國中校長鍾文杰指出，這次出賽選手全是三年級男學生，全校三年級學生27人，男生13人、女生14人，幾乎每個男學生都是拔河選手；學生在會考後展開密集訓練，天天利用課餘時間前往甲仙國小練習，這個獎項是全校師生的榮耀。

甲仙國中男子拔河隊奮力不懈，成績獲得第二名。圖／甲仙國中提供
甲仙國中男子拔河隊奮力不懈，成績獲得第二名。圖／甲仙國中提供
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