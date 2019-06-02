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這個美景「限時限量」 大潮州人工湖只能遠觀

2019-06-02 08:29聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣大潮州人工湖最近引水後，在大山之下展現的大湖美景，但其實這裡是地下水補注湖...
屏東縣大潮州人工湖最近引水後，在大山之下展現的大湖美景，但其實這裡是地下水補注湖，湖水會不斷滲入地下。圖／讀者提供
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有「水銀行」之稱的屏東縣大潮州人工湖，最近進行今年第一次引水，在185線開展大湖美景，吸引不少民眾探詢，不過縣府表示，大潮州人工湖是地下水補注區，目前還不具觀光休憩功能，潮光山色只是「限時限量」，未來還有第二期計畫要進行，現階段還不宜對外開放。

屏東縣政府水利處長江國豐表示，大潮州人工湖屬地下水補注湖，只有在豐水期才會引水入湖，日前才剛剛打開引水閘門，引水注入第一湖區及第二湖區，在群山環繞之下，大湖美景確實很吸引人，不過這裡是地下水補注區，湖水會不斷滲入地下，例如完工後首次引水的第二湖區，在注水一天後，就幾乎完全進入地下，美景真的是「限時限量」。

為解決沿海地層下陷問題，屏東縣政府在林邊溪上游，選擇地質適合的地點開闢大潮州人工湖，做為地下水補注區，第一期工程歷經5年餘，終於在去年6月全部完工，而且初運轉就已監測到地下水位上升，展現「水銀行」的效益。

根據縣府規畫，大潮州人工湖全區面積廣達300公頃，目前僅完成第一期50公頃，去年10月總統蔡英文南下視察時，就曾經親往人工湖了解水銀行效益，當時縣府即大力爭取中央支持開發第二期，目前中央尚未核定。

大潮州人工湖就位於屏185線旁，這一帶就在群山之下，串連多個原住民部落，縣府原本計畫爭取國家級原住民博物館設立於人工湖附近，可惜屏東縣並未雀屏中選。

最近大雨連連，大潮州人工湖又開始引水，美景當前，讓不少經過附近的民眾忍不住駐足拍照，縣府水利處長江國豐表示，目前只能從丹林吊橋或附近大橋上遠距離欣賞，湖區還不適合開放，如果團體想要參觀，可以接洽縣府水利處，由專人帶領解說。

屏東縣大潮州人工湖最近引水後，在大山之下展現的大湖美景，但其實這裡是地下水補注湖...
屏東縣大潮州人工湖最近引水後，在大山之下展現的大湖美景，但其實這裡是地下水補注湖，湖水會不斷滲入地下。圖／讀者提供
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屏東縣大潮州人工湖最近引水後，在大山之下展現的大湖美景，但其實這裡是地下水補注湖...
屏東縣大潮州人工湖最近引水後，在大山之下展現的大湖美景，但其實這裡是地下水補注湖，湖水會不斷滲入地下。圖／讀者提供
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