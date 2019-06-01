台電頒家扶學生獎學金 清寒出身副廠長勉朝目標邁進

2019-06-01 23:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



台灣電力公司南部發電廠提供前鎮區清寒學生獎學金，6月1日頒發給24名學子。代表台電南部發電廠的副廠長陳明裕以自身清寒出身、努力學習的經驗鼓勵家扶學生在逆境中愈要設定目標前進。今天獲得獎學金的高二學生「小錦」就是家扶社工眼中遇艱難更為堅強的學生。

陳明裕說他的家庭經濟並不寬裕，就學期間要打工賺錢，五專期間因為有飯吃，就在餐廳打工兩年；當兵時為自己立個目標，要繼續升學，也以此目標選擇國立技術學院，為了達到升學目標，當兵期間加強本來是弱項的英文，每日勤背單字，這對後來考上技術學院很有幫助。

他希望未來就業之後生活較無虞，即設定考高考，也為了這個方向，每天到圖書館K書，也得以通過高考，之後因在學成績優異領取台電獎學金，並進入台電工作。他鼓勵家扶學生設定目標，努力找到方法往目標前進。

高二生「小錦」和爸爸、媽媽、3名妹妹同住，媽媽前年因脊椎滑脫開刀，無法提重物、久站，又為了照顧5歲的小妹更無法外出工作，家中經濟僅能仰賴從事機械維修工作的爸爸，生活辛苦。小錦會幫忙做家事，減輕媽媽的負擔，得知家扶中心有經濟扶助，和媽媽討論後向家扶中心申請，減少家裡一些經濟負荷。

因為媽媽身體狀況不佳且接受他人協助，小錦期許未來當物理治療師或心理諮商師，為此主動到高醫參觀並了解各科系的課程內容，又因擔心大學學費負擔高，事先查詢公費生資格及學費減免資源。