小男孩忍受嘲笑異樣眼光 留長髮捐助癌友

2019-06-01 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



中華數位影音多媒體發展協會今天在高雄福華名品，舉辦「異校同心攜手捐髮助癌友‧傳遞愛與幸福」活動，林家三姊弟有感於癌友受病痛折磨，號召各校同學一起同心攜手來捐髮。小男孩林竣宥從小二開始留長髮，雖然承受很多人的異樣眼光 ，但他覺得沒關係，能幫助別人最重要！

這場活動的協辦單位包括高雄福華名品、中華民國癌病腫瘤患者扶助協會、樹德家商、大仁國中、陽明國中、高師大附中、苓雅區中正國小、凱旋國小與雲林縣蔦松國中，還有健茂生物科技公司、枝仔冰城、杏福巷子贊助，

三姊弟林念蘋、林佳卉與林竣宥，看到有些癌症病患因病痛而痛苦，希望在畢業前夕為他們做些有意義的事，於是號召各校同學一起同心攜手來捐髮，傳遞愛與幸福，為中華民國癌病腫瘤患者扶助協會募得經費與頭髮，來捐助有需要協助的病友們。

學童林竣宥說，因為看到姊姊兩年前一起捐髮做愛心，所以他也從國小二年級開始留長髮，很多人用奇怪眼光看他，覺得小男生幹嘛留長髮、綁辮子？笑他娘娘腔，但他還是堅持自己的想法。