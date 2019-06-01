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參加高雄反毒博覽會 陳其邁：韓國瑜缺席很可惜

2019-06-01 18:45中央社 高雄1日電

行政院副院長陳其邁出席高雄巨蛋反毒博覽會，指韓市長沒有來非常可惜，許多人會很失望...
行政院副院長陳其邁出席高雄巨蛋反毒博覽會，指韓市長沒有來非常可惜，許多人會很失望。聯合報系記者徐如宜／攝影
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行政院副院長陳其邁今天到高雄參加教育部與高雄市府舉辦的反毒博覽會。媒體關心韓國瑜北上參加造勢、缺席高雄的活動，陳其邁說，韓國瑜沒來很可惜。

教育部與高雄市政府在高雄巨蛋體育館舉辦「拒毒健康新世代、愛與關懷作伙來」反毒博覽會，陳其邁應邀參加，並表示是代表院長蘇貞昌到場向所有反毒工作人員表達感謝。

陳其邁會前接受媒體聯訪，有記者提問，高雄市長韓國瑜表態選總統應該是態勢已定，陳其邁選擇何時參選高雄市長。

陳其邁說，今天是以行政院副院長身分來關心全國反毒工作，這是現在正在做也是最關心的事，做什麼像什麼一向是他的哲學，不會「吃碗內、看碗外」。不能換一個位置馬上就火箭一飛衝天要征服宇宙，這不是他的風格跟做事方式。

至於媒體問到韓國瑜缺席反毒博覽會問題，陳其邁說，覺得比較可惜，因為對於青少年毒品的危害，是全民都非常關心的重點。行政院「新世代反毒策略行動綱領」於2017年至2020年編列新台幣100億元預算，教育部也編列1億多元預算反毒，希望與高市府和地方政府齊來反毒、打擊犯罪，韓國瑜沒來很可惜。

陳其邁致詞時說，毒品的危害不僅是家庭、個人健康甚至是整個社會。很多的犯罪其實和毒品有非常密切關係，反毒工作就像復仇者聯盟一樣，必須各就各位，團結分工合作，全力打擊毒品犯罪。

韓國瑜陳其邁毒品
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