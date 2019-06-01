高雄鳳荔季 長1公尺重12公斤超大冰棒現蹤
高雄大樹區出產的金鑽鳳梨與玉荷包荔枝名聞遐邇，鮮少人知道以鳳梨及荔枝製成的冰品，還是大樹農會進軍國際市場的「金雞母」，今天在姑山倉庫登場的鳳荔季活動中，農會即霸氣推出1根長達1公尺，重12公斤的超大冰棒，展現農特產加工的滿滿能量。
今年大樹區玉荷包因暖冬嚴重，但大樹區創辦逾20年的鳳荔季不受影響，活動今天同步在佛陀紀念館問道堂前廣場及大樹農會姑山倉庫登場，佛館前特別秀出1顆由520顆鳳梨鑲成的巨無霸鳳梨裝置藝術，姑山倉庫則展示1根得由5、6名壯漢才抬得動的超大冰棒，霸氣且吸睛。
大樹區農會總幹事張清榮表示，大樹玉荷包今年嚴重減產，每台斤是100元起跳，前天送到台北果菜市場的價格每斤250元。儘管玉荷包歉收，今年鳳荔季卻不失色，大樹區農會特製一根長達1公尺，重12公斤的超大冰棒，發起呷冰動員令，酷愛吃冰的行政院副院長陳其邁也到場共襄盛舉。張清榮說，農會冰品以鳳荔口味為主力，新開發的鳳梨冰淇淋，口感更不輸Haagen-Dazs。
大樹區長陳進雄表示，今年度高雄鳳荔季─荔刻旺藝夏活動首度移師佛陀紀念館舉辦，民眾可順道參觀佛館內青花瓷、陶瓷、油畫等藝文展覽。
高雄市副市長李四川到場主持愛心鳳梨競標活動，拍賣由520顆鳳梨組成的裝置藝術，結果台塑公司以6萬6千元得標，拍定的金額及鳳梨會全部回饋大樹區公所做為獨居弱勢老人送餐服務，台塑另訂購玉荷包送六龜等育幼院。大樹區公所表示，鳳荔季活動明天還有1天。
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