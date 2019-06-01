高雄鳳荔季 長1公尺重12公斤超大冰棒現蹤

2019-06-01 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄大樹區出產的金鑽鳳梨與玉荷包荔枝名聞遐邇，鮮少人知道以鳳梨及荔枝製成的冰品，還是大樹農會進軍國際市場的「金雞母」，今天在姑山倉庫登場的鳳荔季活動中，農會即霸氣推出1根長達1公尺，重12公斤的超大冰棒，展現農特產加工的滿滿能量。

今年大樹區玉荷包因暖冬嚴重，但大樹區創辦逾20年的鳳荔季不受影響，活動今天同步在佛陀紀念館問道堂前廣場及大樹農會姑山倉庫登場，佛館前特別秀出1顆由520顆鳳梨鑲成的巨無霸鳳梨裝置藝術，姑山倉庫則展示1根得由5、6名壯漢才抬得動的超大冰棒，霸氣且吸睛。

大樹區農會總幹事張清榮表示，大樹玉荷包今年嚴重減產，每台斤是100元起跳，前天送到台北果菜市場的價格每斤250元。儘管玉荷包歉收，今年鳳荔季卻不失色，大樹區農會特製一根長達1公尺，重12公斤的超大冰棒，發起呷冰動員令，酷愛吃冰的行政院副院長陳其邁也到場共襄盛舉。張清榮說，農會冰品以鳳荔口味為主力，新開發的鳳梨冰淇淋，口感更不輸Haagen-Dazs。

大樹區長陳進雄表示，今年度高雄鳳荔季─荔刻旺藝夏活動首度移師佛陀紀念館舉辦，民眾可順道參觀佛館內青花瓷、陶瓷、油畫等藝文展覽。