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全國反毒博覽會在高雄巨蛋 8千人同心拒毒

2019-06-01 17:48聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄市與中央聯手反毒，今天在高雄巨蛋擴大舉行「全國反毒博覽會」，展現新世代反毒策略成果，現場湧入8000多民眾，走玩60個反毒宣導攤位，觀賞場內外精采的反毒表演，並參加抽獎。

行政院副院長陳其邁、高雄市副市長李四川、教育次長劉孟奇等人，在舞台上共同掌舵啟動「拒毒號」引擎，象徵領航全國同心拒毒。

108年「拒毒健康新世代、愛與關懷作伙來」活動，包括下午的「全國反毒博覽會」及傍晚的反毒仲夏之夜藝文表演。九天民俗藝陣鼓陣及官將首表演揭開序曲，來自全國各縣市300多名國小反毒學生代表，接受反毒領航員授證並宣誓。

為了讓民眾能更加了解毒品的危害，增進對新興毒品樣的態辨識能力，現場設置了資策會開發的反毒VR互動遊戲、科技反毒VR體驗區，體驗者藉由控制器在虛擬環境下互動打怪。這次開發的反毒VR互動遊戲中，體驗者化身為協助追緝新興毒品怪物的戰士或天使，利用手持控制器操控寶劍或魔法棒，打擊各類型新興毒品怪物，完成關卡任務。

陳其邁表示，千萬毋湯使用毒品，會一失足成千古恨，爽一時，甘苦一世人。毒品的危害不僅是家庭、個人健康甚至是整個社會，都非常嚴重。他進一步表示，行政院在四年的反毒策略行動綱領中，特別編列100億的預算，教育部也編列1億2000萬元的預算，希望從包括關懷、宣導到輔導處遇，全力落實反毒工作。

陳其邁指出，很多的犯罪其實和毒品有非常密切的關係，反毒工作就像復仇者聯盟一樣，必須各就各位，團結分工合作，全力打擊毒品犯罪。他特別感謝檢、警、調、憲、高雄市政府、各級地方政府以及海委會，從毒品的亂源除根，讓過去很多染毒的年輕朋友重返社會，得到社會和家庭的關懷。

李四川表示，韓市長對反毒工作相當重視，就任後即積極推動，並親自參與反毒影片拍攝，呼籲大家投入反毒，了解毒品帶來的危害，從家庭就建立反毒、識毒的觀念，拒絕毒品的傷害。

高雄市教育局長吳榕峯表示，推動反毒刻不容緩，透過新世代反毒策略與行動綱領等，與中央各個部會全力防範與宣導，達到人民對「安全有感、犯罪下降」的目標。

中華藝校在反毒博覽會中演出。記者徐如宜／攝影
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行政院副院長陳其邁（中）與來賓一起反毒。記者徐如宜／攝影
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高雄海關緝毒犬與民眾互動。記者徐如宜／攝影
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行政院副院長陳其邁（中）等來賓出席全國反毒博覽會。記者徐如宜／攝影
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全國反毒博覽會在高雄巨蛋舉行。記者徐如宜／攝影
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行政院副院長陳其邁敲響反毒鐘聲，宣布全國反毒啓航。記者徐如宜／攝影
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行政院副院長陳其邁（中）頒發證書，給「反毒小天使」新上國小六年級黃燁廷（右）、「...
行政院副院長陳其邁（中）頒發證書，給「反毒小天使」新上國小六年級黃燁廷（右）、「反毒小戰士」鄭曜（左）。記者徐如宜／攝影
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毒品高雄市
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