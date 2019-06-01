百年庄廟七年級生也關心 屏市萬福宮明動土整建

2019-06-01 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



鎮庄百年的屏東市華山萬福宮明起展開整修工程，過去參與村廟大小事的都以老一輩民眾居多，但是本屆的宮廟委員會有近一半都是7年級生，大家來自各行各業，在整修工程開始前，庄內青少年還邀集拍照，甚至還經營粉絲專頁，讓百年庄廟也跟著年輕了起來。

萬福宮委員之一徐孝晴就是7年級生，他說，其實現在的年輕人並不排斥廟會活動，尤其很多人都是從小在庄廟前長大，這裡等於聚集了家鄉人的情感，現在大家長大了，回過頭來關心庄廟，更是不遺餘力。

他說，屏東市有兩個客家聚落，一處位於林仔內，另一處即是屏市華山里，主要聚集由北部南遷的客家族群，當地人剛開始是以祭拜石頭伯公以求平安豐收，後來才有謝府元帥加入共享香火，經過百年演變，謝府元帥已是萬福宮主神，而村民也為土地公在對面另建萬福伯公廟，形成「廟對廟」的特殊景象。

廟方說，這次萬福宮整建主要是因為謝府元帥降旨，認為很多信徒年事已高，不方便再上二樓祭拜，才計畫把正殿移往一樓，最讓人感動的是，所有經費都是信徒有錢出錢有力出力，總計募集了兩千多萬元整建，預計明年底完工。