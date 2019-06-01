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百年庄廟七年級生也關心 屏市萬福宮明動土整建

2019-06-01 17:17聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

鎮庄百年的屏東市華山萬福宮明起展開整修工程，過去參與村廟大小事的都以老一輩民眾居多，但是本屆的宮廟委員會有近一半都是7年級生，大家來自各行各業，在整修工程開始前，庄內青少年還邀集拍照，甚至還經營粉絲專頁，讓百年庄廟也跟著年輕了起來。

萬福宮委員之一徐孝晴就是7年級生，他說，其實現在的年輕人並不排斥廟會活動，尤其很多人都是從小在庄廟前長大，這裡等於聚集了家鄉人的情感，現在大家長大了，回過頭來關心庄廟，更是不遺餘力。

他說，屏東市有兩個客家聚落，一處位於林仔內，另一處即是屏市華山里，主要聚集由北部南遷的客家族群，當地人剛開始是以祭拜石頭伯公以求平安豐收，後來才有謝府元帥加入共享香火，經過百年演變，謝府元帥已是萬福宮主神，而村民也為土地公在對面另建萬福伯公廟，形成「廟對廟」的特殊景象。

廟方說，這次萬福宮整建主要是因為謝府元帥降旨，認為很多信徒年事已高，不方便再上二樓祭拜，才計畫把正殿移往一樓，最讓人感動的是，所有經費都是信徒有錢出錢有力出力，總計募集了兩千多萬元整建，預計明年底完工。

今天下午庄內的青少年聚集在廟前樓梯拍照，他們說「大家都是在這個樓梯上玩耍度過童年的」，在改建之前合影留念更有意義，他們也希望未來能聚集新力繼續關注家鄉。

鎮庄百年的屏東市萬福宮即將改建，庄內年輕人特別號召青少年拍照，展現百年宮廟的新力...
鎮庄百年的屏東市萬福宮即將改建，庄內年輕人特別號召青少年拍照，展現百年宮廟的新力量。圖／萬福宮
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鎮庄百年的屏東市萬福宮即將改建，庄內年輕人特別號召青少年拍文青照，展現百年宮廟的...
鎮庄百年的屏東市萬福宮即將改建，庄內年輕人特別號召青少年拍文青照，展現百年宮廟的新力量。圖／萬福宮
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