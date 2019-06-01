小三通將破2千萬人次 楊鎮浯盼任內達3千萬

2019-06-01 16:39 中央社 金門縣1日電



金門縣長楊鎮浯。 聯合報系記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook 慶祝金門小三通第2000萬人次系列活動的最大幸運兒今天誕生，金門縣長楊鎮浯表示，小三通花了近13年才突破1000萬人次，2000萬旅次只費5年多，他期盼任內能達3000萬人次。

金門小三通自2001年啟動，第一個千萬人次在2013年達陣。金門縣政府指出，隨著金門、中國大陸廈門及泉州小三通穩定發展，加上縣政府推動各項旅遊的推介，金門縣港務處預估第二個千萬人次將落在今年端午節前後。

為迎接第二個千萬人次的到來，金門縣政府從5月27日起至今天止舉辦系列活動，在活動期間每天都將抽出1個班船贈與旅客精美禮包，並由該船旅客中再抽出1名幸運兒贈與紀念酒等禮品，今天的幸運旅客更可獲得玉璽酒1瓶等。

系列活動的最大幸運兒在今天產生，金縣府人員及兩岸媒體在水頭碼頭大陣仗迎接，結果來自中國大陸漳州的蔡雯婷，被抽中成為系列活動的最大幸運兒，由楊鎮浯致贈20張免費船票及玉璽酒1瓶。

楊鎮浯並與交通部航港局代理局長劉志鴻、立法委員陳玉珍等人共同以冰雕儀式，迎接即將到來的小三通2000萬人次。

楊鎮浯表示，小三通啟動近13年才達到1000萬人次，2000萬人次只花了短短5年多的時間。2018年全年小三通突破190萬人次，預估今年可達200萬人次，這些對金門而言是重要的里程碑。

楊鎮浯說，小三通走了18年，快速地發展反映兩岸的溫度，也體現了在整體大環境變化下，金門人如何自處的智慧。他允諾提供遊客更好的旅遊品質，但場站建設及相關配套建設還需時間，他希望在4年內能突破3000萬人。

劉志鴻表示，很高興能見證小三通即將達2000萬人次的歷史時刻。陳玉珍則質疑大陸委員會對兩岸交流的限制，建議中央應多到金門走走，了解實際情況。

今天是周六假期，一早水頭碼頭就湧進大批旅客，蔡雯婷與2位閨蜜來金門進行一日遊，她說，能成為系列活動的幸運兒，實在太意外了。

系列活動自舉辦以來，所產生的6名幸運兒得主多為陸客，其中金門籍曾乙娟因經常往來中國大陸泉州與金門，也成為活動的幸運兒。