高雄辦雙語教育論壇 110年校長甄試加考英文口試

2019-06-01 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



2019高雄市雙語教育論壇今天在三民高中舉行，邀請國內外知名專家學者、雙語教育卓越學校分享，並展出高雄14所推動雙語教育優良學校教學成果。高雄市教育局長吳榕峯宣布，教育人員應擔任領頭羊，帶動高雄市邁向雙語城市， 110學年度高雄校長甄試將加考英文口試，含英文基本會話與簡報能力。

吳榕峯表示，高雄市推動雙語教育以「四箭齊發、五力全開」為主軸，採取因材施教兼顧學子能力與未來需求，讓學生自然而然將英語作為溝通與學習的工具，培養具備迎向未來世界的人才。

2019高雄市雙語教育論壇現場，有220位三級學校校長與會。論壇聚焦高雄巿落實雙語教育政策理念、雙語教育推動趨勢與實務分享。課程安排有「高雄市推動雙語教育政策」、「國際與新教育」、「雙語教育領航的世界趨勢」、「台灣的雙語國家政策與雙語學校的重要」、「三級學校分組分享」與「圓桌論壇」6項講題，分別由高雄巿教育局長吳榕峯、中正大學教授詹盛如、義守大學陳超明教授、外國學者Peter Whittle、新北市新市國小校長陳佩芝、台中市至善國中校長廖玉枝、義大國際中小學校長李志成，及高師大華語文教學研究所所長鍾鎮城，進行專題分享，並以圓桌論壇方式邀請專家學者與進行專業對話，從不同觀點進行省思。

吳榕峯說，「四箭齊發」指的是，一、學校已有雙語教育雛形，加強與國外高中、大學連結；二、學校開托福、多益多元選修課程，或開選修課拿國外獎學金；三、學校聘請外師；四、小校員額小無力聘僱英語教師，採共師巡迴教學。「五力全開」，分別是英語力、學習力、溝通力、競爭力與全球力。