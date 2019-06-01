打造安全屏東品牌 屏縣推農漁產檢驗補助

2019-06-01 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



全台首座多功能的屏東縣檢驗中心成立2年多來，不僅縮短檢測一倍時間，並且通過食藥署及全國認證基金會374項農藥殘留檢測認證，目前平均一年受理檢測的檢體高達45700多件，今年縣府更推出農藥殘留及養殖水產用藥檢測補助，鼓勵農民送驗，打造安全的屏東品牌。

縣府表示，為鼓勵農漁民自主檢驗並減輕業者負擔，縣府今年度推出農藥殘留與養殖水產用藥檢驗補助計畫，374項農藥殘留檢驗收費3800元，將由縣府補助2000元；養殖水產品檢驗揮發性鹽基態氮、孔雀綠、硝基呋喃喃代謝物及48項多重合成抗菌劑收費9200元，每件只需自付3200元，由縣府補助6000元，農漁民可多多利用。

屏東縣檢驗中心是由縣府向中央爭取3000萬元，於106年成立，希望以較市價更低廉的檢驗價格，加強農漁產品從源頭生產端進行自我管理，落實從農場到餐桌的食品衛生，全面把關人民的健康。

檢驗中心品管課長陳文惠表示，依中心2年來檢驗檢體來源區分，以食品、醫學及環境居多，光是醫學檢驗阿米巴、愛滋、梅毒3項目，去年就檢驗4萬2120件檢體，較106年增加近1萬6000件，食品與環境檢驗也有約3600件，其中食品類1524件較106年的722件呈倍數成長。

尤其檢驗中心引進40多種先進檢驗儀器設備，可檢驗374項農藥殘留、11大類動物用藥、8項酒品添加物及鉛等9項重金屬等，總檢驗項目約5、600項，因此，一件檢體檢驗項目可能數十種或數百種，以食品檢驗為例，106年722件檢體總檢驗項目4萬8700多項次，107年甚至高達22萬1400多項次，激增近5倍，顯見縣府對傳染病防制及食安、環安的重視。

此外，透過檢驗平台的整合，已大大提高檢驗效率，過去農藥檢驗須送往嘉義市衛生局，往返時程近14天，現在只要7天縮短一半時效，對於緊急醫學檢驗，甚至可在1至3天檢測出結果。