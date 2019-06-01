外銷農漁產把關 屏檢中心農藥殘留檢測雙認證

2019-06-01 14:04 中央社 屏東1日電



全台首座多功能的屏東縣檢驗中心成立2年多，縮短檢測一倍時間，並通過374項農藥殘留檢測認證。目前檢驗中心平圴1年受理檢測達4萬5700多件，提供農漁民及加工業者檢驗後盾。

一手催生屏東縣檢驗中心的縣長潘孟安，向中央爭取新台幣3000萬元經費在民國106年3月成立揭牌，除了執行各項農漁畜產品、學校營養午餐食材、市售食品及相關環境汙染源頭監測檢驗，更希望以較市價更低廉的檢驗價格，加強農漁產品從源頭生產端進行自我管理，落實從農場到餐桌的食品衛生，全面把關人民的健康。

檢驗中心品管課長陳文惠表示，檢驗中心檢測服務範圍包括農漁產品、食品、酒品、臨床公共衛生及環境檢驗，依中心2年來檢驗檢體來源區分，以食品、醫學及環境居多，光是醫學檢驗阿米巴、愛滋、梅毒3項目，去年就檢驗4萬2120件檢體，較106年增加近1萬6000件，食品與環境檢驗也有約3600件，其中食品類1524件較106年的722件呈倍數成長。

尤其檢驗中心引進40多種先進檢驗儀器設備，可檢驗374項農藥殘留、11大類動物用藥、8項酒品添加物及鉛等9項重金屬等，總檢驗項目約近600項。因此，一件檢體檢驗項目可能數十種或數百種，以食品檢驗為例，106年722件檢體總檢驗項目4萬8700多項次，107年甚至高達22萬1400多項次，激增近5倍，顯見縣府對傳染病防制及食安、環安的重視。

此外，透過檢驗平台的整合，加速檢驗效率，過去農藥檢驗須送往嘉義市衛生局，往返時程近14天，現在只要7天縮短一半時效，對於緊急醫學檢驗，甚至可在1至3天檢測出結果。

特別是檢驗中心去年底已通過食藥署及全國認證基金會374項農藥殘留檢測認證，在縣內農漁產品積極擴展外銷市場之際，提供農漁民及加工業者檢驗的後盾，讓屏東出產的農漁產品品質更有保障。

檢驗中心強調，為提高農漁民上市前的自主檢驗並減輕業者負擔，縣府今年度推出農藥殘留與養殖水產用藥檢驗補助計畫，374項農藥殘留檢驗收費3800元，將由縣府補助2000元；養殖水產品檢驗揮發性鹽基態氮、孔雀綠、硝基呋喃喃代謝物及48項多重合成抗菌劑收費9200元，每件只需自付3200元，由縣府補助6000元，期望透過輔導農漁民田間管理及自主檢驗，共同打造屏東優質的農漁產品。