首屆燕魟盃SUP競速賽 嵵在有意思

2019-06-01 13:32 中央社 澎湖縣1日電



澎湖首屆燕魟盃SUP競速賽，今天在馬公嵵裡海水浴場登場，大小選手紛紛在美麗的內灣進行獨木舟等體驗，其中以海上泡泡球競賽，趣味橫生樂翻天。

澎湖「國際水域安全暨海洋教育推廣中心」今天在馬公嵵裡運動推廣中心揭牌，體育署長高俊雄、澎湖縣政府教育處長謝國村、副議長陳雙全、馬公市長葉竹林、澎湖科大校長翁進坪等人出席，並展開為期2天的第一屆燕魟盃SUP競速賽與海上趣味運動會。

高俊雄表示，馬公嵵裡海域是澎湖最安全的海域，近來在澎湖科技大學的管理下，軟硬體設施到位，是最好的天然游泳場域，也是目前全台最完美組合。體育署已將這片海域列為國際賽事場域，以台灣品牌的泳渡澎湖灣，將在中旬於馬公觀音亭海域舉行，未來將全國各縣市校外教學、自救與SUP和獨木舟的訓練場所交流，同時開發水域游泳教材在全台推廣。

目前也是中華民國帆船協會理事長陳雙全表示將全力爭取2022年世界盃風浪板賽事到澎湖舉行。謝國村則表示，澎湖以海立縣，每位小朋友都必須具有游泳的能力，期盼國中小學子的游泳通過率要達到8成，下水率達100%的目標，讓小朋友不僅會游泳，也具備有自救救人的能力。

澎湖首屆燕魟盃SUP競速賽區分社會、國中和國小等男、女子組的個人競速與團體賽，現場還有親子組與泡泡球擂台賽和獨木舟、立式划漿等體驗，比賽在競爭中帶著趣味。