喜迎小三通將破2千萬人次 今加碼送大禮

2019-06-01 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣政府舉辦慶祝金門小三通突破2000萬旅次系列活動，今天抽出最後1位超級幸運旅客，由來自漳州的蔡雯婷幸運獲獎，蔡雯婷直說，超開心的。記者蔡家蓁／攝影 分享 facebook

金門「小三通」邁入第19年，金門縣政府特別舉辦慶祝金門小三通突破2000萬旅次系列活動，今天抽出最後1位超級幸運旅客，由來自漳州的蔡雯婷幸運獲獎，她獨得20張免費船票、玉璽酒一瓶等大獎，蔡雯婷直說，超開心，下次要帶家人一起來。縣府預估真正的第2千萬人次，將會出現在端午節前後。

慶祝小三通金門航線即將突破2000萬旅客人次大關，金門縣政府持續推出好禮大方送活動，今天的幸運兒是自廈門五通搭乘捷安輪來水頭的大陸籍旅客蔡雯婷，當工作人員圍著她高喊「中獎了」，她還一幅不可置信的樣子，隨後由金門縣長楊鎮浯親自頒發玉璽酒與20張免費船票，讓她相當開心。

稍後由楊鎮浯、金門立委陳玉珍、交通部航港局代理局長劉志鴻、內政部移民署國境事務大隊專委蔡英傑、觀光處長丁健剛等人也一起主持盛大的慶祝「金門小三通突破2000萬旅次」儀式，隨即現場響起熱烈掌聲。

楊鎮浯表示，小三通在2001年開通至2013年才到達1千萬人次，但從2013年到現在，只有5年多的時間，就累積到2千萬人次，這標誌著整個小三通，不管是在旅遊的人次、品質，還有受旅客、遊客的肯定度上，都大幅的提升，相關的場站設備也一直在精進，這也代表金門的一個進步，預計今年也會突破200萬人次。

楊鎮浯強調，希望在4年後，新的通關大樓建好時，能迎來3千萬人次，他也坦承包含通關大樓建設等，還有很多需要努力，會加速加快如期如質盡量來推動，期盼來金門的遊客都能找到適合的遊程。隨著暑假即將到來，未來會辦一系列活動，來迎接暑假來金門的好朋友，讓旅客都願意來金門，且愛上金門。

陳玉珍表示，立法院日前通過兩岸人民關係條例修法，對兩岸的交流做嚴厲的限制，她說，這是走倒退路，尤其看到周休二日這麼多人來來去去，充分顯示唯有人來人往，人民不停的交流，兩岸的和平才可能永續維持，她重申，兩岸的和平，並不是把門關起來，限制大家的往來。而2千萬人次，象徵金門扮演更重要的位置，金門是「和平之門」。