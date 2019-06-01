高雄鳳荔達人出爐! 巾幗不讓鬚眉女力拿雙冠

2019-06-01 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市政府農業局舉辦「108年金鑽鳳梨、玉荷包荔枝品質及果園評鑑競賽」，冠軍出爐，分別由大樹區李玉梅及旗山區張林美玉奪下，農業局表示，今年的評鑑競賽由各區農會及青果社推薦農友參賽，金鑽鳳梨28組及玉荷包荔枝27組共計55組報名參加，以果品品質及田間管理技術兩階段綜合評比。今天在「108年鳳荔季-荔刻旺藝夏」開幕典禮中由副市長李四川頒獎。

今年受到去年暖冬影響，玉荷包荔枝開花狀況不佳，農民備受考驗，玉荷包荔枝組由旗山區農會產銷班張林美玉奪冠；金鑽鳳梨是大樹農會產銷班李玉梅贏得第1名。

另外，玉荷包荔枝組亞軍許樹河今年為協助玉荷包產業更上層樓，由市府農業局邀請農試所研究人員進駐，開發適合網室生產的病蟲害防治模式，期望經由產官學合作，開發玉荷包網室種植標準作業流程，讓玉荷包達到省藥、省工及少蟲的二省一少新種植模式。

高雄市農業局長吳芳銘表示，優質果品「安全」是第一考量，今年度20名入圍者農藥殘留檢測合格率達100%，顯示高雄的農友重視安全用藥，嚴格遵守藥劑的安全採收期。