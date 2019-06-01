來屏東菸葉廠吧！一場「溫室趴踢」正在舉行

2019-06-01 10:10 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣政府文化處即日起至9月1日在屏東菸葉廠中山堂推出「氤氳與腦神經趴踢」特展，民眾可以透過體驗箱感受氣味。圖／文化處提供 分享 facebook 為活化屏東菸葉廠，屏東縣政府文化處即日起至9月1日推出「氤氳與腦神經趴踢」特展，以屏東一級產業為主題，在菸葉廠中山堂打造菸樓意象，展現真實菸葉，讓觀眾透過體驗箱感受聲音及撲鼻氣味，重現菸葉時代的回憶，開啟對屏東產業的未來想像。

縣府表示，在文化部文化資產局的支持下，屏東縣獲得再造歷史現場計畫3年的經費補助，投入屏東菸葉廠之修復與活化再利用，將開啟一連串歷史建築的活化與創新。

此次特展以菸葉為中心，帶出屏東六項重要的一級產業：紅豆、玫瑰、咖啡、可可、鳳梨以及香蕉，透過「天地之氣『氤(ㄧㄣ)氳(ㄩㄣ)』融合，萬物從渾沌中開始生長」為發想，將屏東一綠、二紅、二黑、二黃的產業顏色，轉化成為「綠色黃金」、「紅色寶石」、「黑色鑽石」、「黃色礦產」四大類別。

展覽中並運用與產業息息相關的溫室，作為整體空間設計概念，將一級產業與展覽結合，藉由溫室中耳熟能詳的旋律、產業加工的聲音及農田採收的聲音，搭配產業氣味交替衝撞觀者的感官體驗。

文化處長吳明榮表示，屏東菸葉廠全區保存完整菸葉機具，曾開啟台灣產業的輝煌，今年10月5日登場的台灣設計展，菸廠也是其中一個展區，透過一系列藝術跨域的未來想像，再次讓菸廠成為屏東耀眼奪目的創意經濟後盾。