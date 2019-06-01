廈門五通新碼頭6月3日啟用 提早70分鐘報到

2019-06-01 08:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



廈門五通客運碼頭3期候船樓將於6月3日正式啟用，縣府提醒旅客須提早70分鐘報到。圖／金門縣政府提供 分享 facebook

五通客運碼頭3期候船樓將於6月3日正式啟用，原2期候船樓即日起停止使用，因為新碼頭比原來的碼頭規模更大、動線更長，通關登船需要更長的時間，金門縣政府今天特別提醒，請搭船鄉親留意，提前「70分鐘」到達碼頭辦理登船手續，以免行程受影響。

近年來，隨著兩岸辦證程序簡化與小三通之便利性，「金廈生活圈」儼然成型，也帶動鄉親赴廈門至大陸各省市旅遊熱潮。金門縣政府觀光處表示，已接獲陸方相關單位通知，五通碼頭3期候船樓將於後天正式啟用，未來乘坐金廈小三通航線的旅客均轉由全新的3期候船樓辦理登船手續，新碼頭比原碼頭規模更大，通關登船需要更長的時間，請搭船鄉親攜帶好相關證件「提前70分鐘」到達碼頭出發廳辦理登船手續，截止辦理時間以五通碼頭公告為准。

觀光處提醒，因應五通客運碼頭三期候船樓啟用，鄉親搭船自廈門返回金門，勿跑錯地方，有別於原有的碼頭，新碼頭需來回1、2樓間穿梭，估計耗費的時間比較多，登船指南：一樓出發廳自助機/櫃檯辦理登船手續→(扶梯、電梯)二樓安檢口過安檢→二樓檢票口檢票→二樓海關、邊檢→二樓登船口登船→(扶梯、樓梯)一樓引橋上船。