達悟族父子打造蘭嶼拼板舟 將挑戰屏東划回蘭嶼

2019-06-01 08:02 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



蘭嶼達悟族青年張世凱與妻子林靜如，婚後搬到嘉義縣水上鄉龍德村定居，販售手工獨木舟、木工模型維生，為推動海洋環保理念，去年底與父親張馬群打造一艘「蘭嶼拼板舟」，大功告成後昨舉行慶祝儀式後 ，下午從東石鄉網寮漁港下海「首航」試划半小時，速度快又平順，張世凱與父親張馬群定6月7日申請從屏東出海，划回故鄉蘭嶼。

「這是嘉縣打造的第一艘下海拼板舟」，議員林緗亭昨見證拼板舟首航過程，直說「速度好快喔」，平穩又順暢，她和家鄉龍德村長林建呈上午一起參加拼板舟完成儀式，看到龍德村女婿張世凱穿雅美族服飾，手拿刀子，切豬肉分送賓客，她生平第一次參與達悟族傳統儀式，內心很感動。

張世凱與妻子林靜如婚後，搬到妻子娘家鄉龍德村定居，為推動海洋環保理念，去年底與父親張馬群打造「蘭嶼拼板舟」，6月7日參加「划渡蘭嶼」環保募款，雖經費不足，但為環境家園及下一代，他認為一切犧牲都是值得。

65歲張馬群說，從小住蘭嶼跟祖父學雕刻，之後跟族內長老學習製獨木舟及拼板舟，成為蘭嶼手工獨木舟模型、拼板舟藝術家，指導族人製舟，兒子從小耳濡目染，跟他學木工，長大後也以製船、木工為生，後來到北部工作、結婚後搬到嘉義，他抽空來幫忙。