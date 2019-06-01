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大量土石崩落衝進住家 老人睡夢中驚醒差點逃不出

達悟族父子打造蘭嶼拼板舟 將挑戰屏東划回蘭嶼

2019-06-01 08:02聯合報 記者魯永明╱即時報導

蘭嶼達悟族青年張世凱與妻子林靜如，婚後搬到嘉義縣水上鄉龍德村定居，販售手工獨木舟、木工模型維生，為推動海洋環保理念，去年底與父親張馬群打造一艘「蘭嶼拼板舟」，大功告成後昨舉行慶祝儀式後 ，下午從東石鄉網寮漁港下海「首航」試划半小時，速度快又平順，張世凱與父親張馬群定6月7日申請從屏東出海，划回故鄉蘭嶼。

「這是嘉縣打造的第一艘下海拼板舟」，議員林緗亭昨見證拼板舟首航過程，直說「速度好快喔」，平穩又順暢，她和家鄉龍德村長林建呈上午一起參加拼板舟完成儀式，看到龍德村女婿張世凱穿雅美族服飾，手拿刀子，切豬肉分送賓客，她生平第一次參與達悟族傳統儀式，內心很感動。

張世凱與妻子林靜如婚後，搬到妻子娘家鄉龍德村定居，為推動海洋環保理念，去年底與父親張馬群打造「蘭嶼拼板舟」，6月7日參加「划渡蘭嶼」環保募款，雖經費不足，但為環境家園及下一代，他認為一切犧牲都是值得。

65歲張馬群說，從小住蘭嶼跟祖父學雕刻，之後跟族內長老學習製獨木舟及拼板舟，成為蘭嶼手工獨木舟模型、拼板舟藝術家，指導族人製舟，兒子從小耳濡目染，跟他學木工，長大後也以製船、木工為生，後來到北部工作、結婚後搬到嘉義，他抽空來幫忙。

張馬群說，建拼板舟不僅是單純木工，船頭造形、材質工法都是老祖先智慧，要能禁得起風浪，讓乘載者划槳從屏東出發平安到達蘭嶼，下海試划順利，今天上午環保局舉辦淨灘海洋日活動，展示這艘「蘭嶼拼板舟」，讓更多人認識達悟族文化。

蘭嶼達悟族青年張世凱去年底與父親張馬群打造一艘「蘭嶼拼板舟」，昨大功告成，舉行慶...
蘭嶼達悟族青年張世凱去年底與父親張馬群打造一艘「蘭嶼拼板舟」，昨大功告成，舉行慶祝儀式後 ，下午載拼板舟到東石鄉網寮漁港下海試划半小時，速度快又平順。圖／呂竑毅提供
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蘭嶼達悟族青年張世凱去年底與父親張馬群打造一艘「蘭嶼拼板舟」，昨大功告成，舉行慶...
蘭嶼達悟族青年張世凱去年底與父親張馬群打造一艘「蘭嶼拼板舟」，昨大功告成，舉行慶祝儀式後 ，下午載拼板舟到東石鄉網寮漁港下海試划半小時，速度快又平順。圖／呂竑毅提供
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蘭嶼達悟族青年張世凱去年底與父親張馬群打造一艘「蘭嶼拼板舟」，昨大功告成，舉行慶...
蘭嶼達悟族青年張世凱去年底與父親張馬群打造一艘「蘭嶼拼板舟」，昨大功告成，舉行慶祝儀式後 ，下午載拼板舟到東石鄉網寮漁港下海試划半小時，速度快又平順。圖／呂竑毅提供
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蘭嶼達悟族青年張世凱去年底與父親張馬群打造一艘「蘭嶼拼板舟」，昨大功告成，上午舉...
蘭嶼達悟族青年張世凱去年底與父親張馬群打造一艘「蘭嶼拼板舟」，昨大功告成，上午舉行慶祝儀式。資料照片
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蘭嶼獨木舟結婚
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