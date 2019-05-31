高雄原住民族教育資源中心大樓啟用 傳承原民文化

2019-05-31 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市原住民族教育資源中心大樓今天在二苓國小舉辦啟用典禮，教育部次長范巽綠、教育局長吳榕峯及原住民耆老，主持啟用祈福與剪綵儀式，攜手齊跳原民舞蹈慶祝。范巽綠表示，高雄市原住民族教育資源中心的啟用，實現原住民族教育法「多元」、「平等」、「自主」與「尊重」的基本精神，提供都會及原鄉學生原民文化的學習機會。

高雄是馬卡道族、大武壠族、布農族以及下三社魯凱族的祖居地，民國103年正名成功的拉阿魯哇族及卡那卡那富族更是高雄獨有。高雄轄內涵蓋了全國16族，而茂林、那瑪夏、桃源三個原鄉12所國中小，可說是高雄原住民族教育基地。

高雄市原住民族教育中心民國90年成立，高雄市政府利用二苓國小閒置空間進行改造，以山林中的瞭望塔作為設計主意象，透過石板、原民圖騰、木雕等材料，結合現代都會建築與原民傳統生活環境。花費1900萬元建置共讀站、創課教室、手作教室、木工教室、舞蹈教室、族語認證教室、海洋主題教室、攝影棚及錄影室等。

今天的啟用典禮在都會區原住民兒童弦樂團優美的「高山青」、「阿美古調」及桃源國中獲得全國現代舞特優的「Bunun saikin 移動的傷口」舞蹈中揭開序幕。接著由高雄市瀕危語族卡那卡那富族耆老翁博學，吟唱傳統祝福歌曲祈福。循原住民族慶典的習慣，大家圍成圓圈攜手起舞。

吳榕峯表示，高雄市原住民族教育資源中心主要是讓都會及原鄉孩子從透過認識部落文化進一步認識自己，建立自我認同與使命感，未來中心將提供多元的遊學、文化課程與教師增能研習，致力原住民族文化的傳承與發展。