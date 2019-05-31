希望台日更多和解 日籍作家以日文書寫「牡丹社事件」

2019-05-31 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



日本籍作家平野久美子歷經4年書寫，完成第一本以日文寫出的「牡丹社事件」，重現1874年日本琉球王國與台灣排灣族之間因文化衝突造成的事件；為了完成此書，平野南下屏東牡丹不下20次，採訪第五代族遺華阿財等人，未料華阿財等不到全書出版去年過世，今天在新書發表記者會中，華阿財的遺孀特別出席，希望此書能讓排灣族與琉球人有更多的和解。

平野久美子表示，自己是在19歲那年到日本琉球潛水時，第一次聽到牡丹社事件，後來有機會到台灣屏東long stay，接觸了屏東的風土民情，更觸動她想要為「牡丹社事件」做紀錄，希望未來還有機會將此書翻譯成中文版。

2016年起她以近4年的時間蒐集史料，同時南下屏東縣牡丹鄉不下20次，終於以日文完成「牡丹社事件：MABUI的行方-日本與台灣，各自的和解」一書；她說，從1874年迄今，不論是日本琉球或是屏東縣牡丹鄉的排灣族遺族，都已傳至第5代，雖然歷經100多年，但這件事迄今仍是活的，因為一直有人談論。

在蒐集史料的過程中，平野久美子多次南下訪談牡丹鄉華阿財先生，沒有想到全書尚未出版，華阿財即因病過世，這次到台灣，平野特別前往華阿財的墓前獻上此書。