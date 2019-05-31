親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
山岳觀光障礙多
政治
軍事
綜合
用夢想轉動社會

7-8月統一發票中4000元 先別急著領

希望台日更多和解 日籍作家以日文書寫「牡丹社事件」

2019-05-31 17:50聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

日本籍作家平野久美子歷經4年書寫，完成第一本以日文寫出的「牡丹社事件」，重現1874年日本琉球王國與台灣排灣族之間因文化衝突造成的事件；為了完成此書，平野南下屏東牡丹不下20次，採訪第五代族遺華阿財等人，未料華阿財等不到全書出版去年過世，今天在新書發表記者會中，華阿財的遺孀特別出席，希望此書能讓排灣族與琉球人有更多的和解。

平野久美子表示，自己是在19歲那年到日本琉球潛水時，第一次聽到牡丹社事件，後來有機會到台灣屏東long stay，接觸了屏東的風土民情，更觸動她想要為「牡丹社事件」做紀錄，希望未來還有機會將此書翻譯成中文版。

2016年起她以近4年的時間蒐集史料，同時南下屏東縣牡丹鄉不下20次，終於以日文完成「牡丹社事件：MABUI的行方-日本與台灣，各自的和解」一書；她說，從1874年迄今，不論是日本琉球或是屏東縣牡丹鄉的排灣族遺族，都已傳至第5代，雖然歷經100多年，但這件事迄今仍是活的，因為一直有人談論。

在蒐集史料的過程中，平野久美子多次南下訪談牡丹鄉華阿財先生，沒有想到全書尚未出版，華阿財即因病過世，這次到台灣，平野特別前往華阿財的墓前獻上此書。

華阿財的遺孀包聖嬌表示，華阿財是牡丹社事件第五代的遺族，據老一輩人口述，當年的事件確實是因文化衝突造成誤會所引起，華阿財12年前還遠赴日本琉球（現沖繩）還原「牡丹社事件」真相，她說，希望透過此書書，能讓更多日本人看到事件全貌。

日籍作家平野久美子以4年時間完成「牡丹社事件．MABUI的行方-日本與台灣，各自...
日籍作家平野久美子以4年時間完成「牡丹社事件．MABUI的行方-日本與台灣，各自的和解」一書。記者翁禎霞／攝影
分享
日籍作家平野久美子以4年時間書寫「牡丹社事件」，多次受訪的華阿財已經去世，他的遺...
日籍作家平野久美子以4年時間書寫「牡丹社事件」，多次受訪的華阿財已經去世，他的遺孀包聖嬌（右）特別出席新書發表會。記者翁禎霞／攝影
分享

琉球排灣族屏東縣
㊙ 唯有知己知彼 才能免費獲得 iPad 與金庸特展門票

相關新聞

不要叫我瑪麗亞 請叫我的名字

2019-05-31 14:08

港台攝影師拍無家者 盼用影像喚起社會關注

2019-05-31 02:21

維護生物多樣性 打造適居環境

2019-05-30 19:46

2座活火山引恐慌 消防署：前年已建立災害相關機制

2019-05-30 19:30

核廢放哪？ 環團籲公開研究結果

2019-05-30 16:07

亞洲同婚合法台灣衝第一 那其他國家的進展如何？

2019-05-28 15:59

讓郭台銘洗不釋手的盤子 背後有流了２４年的淚水

2019-05-30 14:10

從金融發展到環境衛生安全台灣的法律怎麼了？

2019-05-27 00:00

聖約翰科大讓有夢的孩子勇敢築夢　成就夢想

2019-05-24 00:00
看更多

熱門文章

爆料挨告和許銘春調解 吳子嘉再爆：韓國瑜被老婆拷打

2019-05-31 11:07

吳子嘉爆料李佳芬暴跳如雷 韓國瑜：他有看在眼裡？

2019-05-30 20:14

韓國瑜昨晚面臨李佳芬拷打？ 事實是…韓昨夜宿單親家庭

2019-05-31 14:40

原來柯P一直在黑韓國瑜 但王小姐事件 他說了句好話

2019-05-31 08:00

孫大千影射黑韓 李艷秋：吃三天飽飯以為就可號令群眾

2019-05-30 22:03

軍紀醜聞連環爆 他記得當年蔡英文這樣批評馬英九

2019-05-31 00:03

韓國瑜有無私生女超好解決？謝寒冰提點子被讚太有才

2019-05-31 15:37

「學姊」證實已分手 恢復單身5個月 目前沒人追

2019-05-31 14:42

神爆料或鬼扯淡？網友翻出吳子嘉爆料史 GG好多次…

2019-05-31 10:29

中執會為蔡「排除萬難」他獨排眾議 看好賴初選過關

2019-05-31 09:47

綠總統初選納手機民調 孫大千：抽樣母體哪來？

2019-05-31 08:04

指使楊秋興攻擊韓國瑜？ 郭台銘：已要楊最近不要來找我

2019-05-31 13:01

「少康幫」挺郭？ 趙少康：有這種能耐我就出來選總統了

2019-05-31 10:40

支持韓國瑜告吳子嘉 郭台銘：可免費用我的律師團幫忙

2019-05-31 12:35

立院三讀 酒駕再犯致死處無期徒刑

2019-05-31 13:41

鄭文燦演講暗酸韓國瑜 北大學生爆掌聲

2019-05-30 19:14

韓國瑜提告 吳子嘉：歡迎來告

2019-05-30 20:37

當選總統 郭台銘：不特赦扁 違規就抓回去關

2019-05-31 02:23

崑濱伯要賴清德等4年再選 賴神聽完這樣反應

2019-05-31 14:21

韓國瑜遭爆婚外情生女 王定宇：恐怕是國民黨自己弄的

2019-05-31 11:02

不滿連日爆料 韓國瑜親赴北檢提告吳子嘉誹謗

2019-05-31 13:29

韓國瑜下午提告吳子嘉 並將要求檢察官儘速偵辦

2019-05-31 10:32

查菜蟲查到王小姐？ 吳子嘉：有人先跑去收掉韓國瑜東西

2019-05-31 11:58

造勢前2天被爆有私生女 韓國瑜：政治企圖明顯無法再忍

2019-05-30 19:49

韓國瑜赴北檢提告：吳子嘉說謊抹黑 有責任拿出證據

2019-05-31 16:03

凱道挺韓國瑜 衝15萬人

2019-05-31 01:06

【重磅快評】柯文哲精采的一天 最難完成的答卷

2019-05-30 18:41

打破愛與包容告吳子嘉 韓國瑜：最卑微的請求檢速調查

2019-05-31 12:14

台大女醫遭酒駕奪命6年了 母今淚崩：再痛都回不來

2019-05-31 10:42

韓國瑜安排王小姐親人進北農？北農：他已工作5、6年

2019-05-31 17:26

大學生論壇投票 蔡英文的連任機率五五波

2019-05-31 08:52

黨暗中相挺？郭台銘：沒有人理我

2019-05-31 01:00

請辭NCC代理主委 翁柏宗聲明：個人健康因素

2019-05-30 18:10

韓國瑜北檢提告 嗆吳子嘉人格抹殺

2019-05-31 16:48

郭台銘：中國大陸需要台商 鴻海不怕被掐脖子

2019-05-30 22:09

漢光演習期間 中共巡防艦在東部外海窺探？

2019-05-30 21:30

查誰是1450 藍委爆：農委會網軍是公關科員工

2019-05-31 13:45

決戰民調…賴清德：我要當選 蔡英文：我當然會贏

2019-05-31 00:18

61挺韓大會師 王鴻薇嘆：被黑得最厲害的一場活動

2019-05-31 11:42

吳子嘉爆韓國瑜外遇生女 綠委：和民進黨無關

2019-05-31 11:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top