布袋戲偶開口撂英文 語言教學場域多元、樣態豐富

2019-05-31 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



教育部與文藻外語大學今天合辦「語言教學在多元場域的實踐與共鳴」行動工作坊，教授施忠賢帶著師生與三昧堂創意木偶團隊演出，布袋戲偶也開口「撂英文」，讓年輕人學外語有趣味、有動力、有目標，也希望協助台灣布袋戲傳統技藝傳承、創新，走向國際。

教育部專委倪周華表示，布袋戲走向世界並不是大學創新教育唯一的創舉，教育部107年度教學實踐研究計畫，就有近50個大學老師投入應用語文教育創新，來發展人文、通識、教育和社會領域的教學翻轉課程。教育部今、明兩天特別在文藻外語大學，舉辦「語言教學在多元場域的實踐與共鳴」行動工作坊。

這次共有來自30多所大專院校、近百名師生，透過教學實踐的專家分享與交流，一同推動台灣教育的創新發展。倪周華他強調，教育部就是老師們最大的支持系統，語言教學領域不僅具有跨領域的特質，更具備多語種、多元文化的影響力。語言教學投射到多元場域，也呈現出豐富樣態。

行動工作坊的議題包括：文藻日文系教授林淑丹的「文學與電影自主學習」；助理教授翁一珍的「創新跨國遠距跨文化英文學習」；以及副校長施忠賢的「掌中戲把玩外語文化教學」成果呈現。