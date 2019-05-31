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韓國瑜赴北檢告吳子嘉 「他說謊抹黑有責任拿出證據」

高市教育局長言詞氣哭女議員 韓國瑜和議長趕緊緩頰

2019-05-31 15:27聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

國民黨高雄市議員李亞築昨（29）日在議會質詢路竹區下坑國小校長洪秀熒疑有未告知家長會即動支一些經費採購學校設備，教育局和校方都否認；不過，吳榕峯昨天接受媒體訪問時說了「別有居心」4字，李亞築很生氣，今天借同黨議員的質詢時間質詢吳榕峯，還氣到在議事庭哭了起來，吳趕忙道歉，市長韓國瑜和議長許崑源也趕快緩頰。

洪秀熒是高雄市副市長洪東煒的妹妹，李亞築29日的總質詢雖未明白點出洪東煒，但說洪秀熒背後有「有力人士」，吳榕峯答詢時則主動提及洪東煒，洪東煒當場表示妺妹全心投入教育，他不會袒護妺妹。

今天李亞築借同黨議員曾麗燕質詢時間抨吳榕峯為何在受訪時用「別有居心」？因為吳的說詞，一些鄉親對她有意見。李亞築說著說著，從哽咽變成痛哭，在場的國民黨議員忙著安撫她的情緒和拿紙巾讓她擦眼淚。

吳榕峯向李表達誠摯歉意，並說「別有居心」不是指李，是懷疑提供資料的人別有居心；他第一時間沒把調查資料提供李，上電視發言不夠嚴謹，都向議員、議長、議會道歉。

韓國瑜利用答詢緩頰，強調此案已進入司法程序，他代表市府向議員致歉，吳榕峯是直腸子的人，也是雙語教學專家，希望這事到此為止，市府會全力辦好教育。

國民黨團總召曾俊傑、國民黨籍副議長陸淑美都為李亞築批判吳榕峯日前答詢時手指著議員插腰，態度不佳，事後還上電視，很不妥當。議長許崑源也請吳榕峯多注意答詢態度和內容，不要讓大家看笑話

結束質詢後，李亞築仍未止淚，由其他議員陪同到黨團辦公室休息。

高市議員李亞築31日借時間質詢高市教育局長吳榕峯，生氣到哭了起來。記者楊濡嘉／攝...
高市議員李亞築31日借時間質詢高市教育局長吳榕峯，生氣到哭了起來。記者楊濡嘉／攝影
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高市教育局長吳榕峯。記者楊濡嘉／攝影
高市教育局長吳榕峯。記者楊濡嘉／攝影
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國民黨韓國瑜高雄市
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