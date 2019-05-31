國民黨屏東縣黨部「起死回生」 立委初選作業下周公告

2019-05-31 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



國民黨屏東縣黨部大樓遭法拍後，縣黨部另起爐灶，今天上午舉辦喬遷茶會。記者翁禎霞／攝影 分享 facebook 國民黨屏東縣黨部大樓遭法拍後，縣黨部另起爐灶，今天上午舉辦喬遷茶會，支持者及有意參選立委的參選人全都到齊，縣黨部主委廖婉汝表示，6月5日就會公告初選作業，展開下一波立委初選；屏東縣議長周典論也表示，期待國民黨就此「起死回生」，不管總統候選人最後推出哪一位，呼籲支持者全力支持。

新的縣黨部辦公室位於屏東市公勇路上，原為縣農會倉庫二樓，經過一個月的整理後，雖然上午喬遷茶會上一度跳電，不過整體還是展現新氣象，有意參選下屆立委的參選人早已穿梭期間，先拉票要緊。

屏東縣議長周典論在致詞時感慨萬千，他說以前的國民黨義氣風發，沒有想到會落到如此下場，但「過去就讓它過去」，期待國民黨能從此起死回生，未來不管推出哪一位總統候選人，都該全力支持，讓國民黨重新執政。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，下周6月5日起就會公告下屆立委初選作業，接著展開初選作業，為下一場選戰全力準備。