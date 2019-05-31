國民黨屏東縣黨部「起死回生」 立委初選作業下周公告
國民黨屏東縣黨部大樓遭法拍後，縣黨部另起爐灶，今天上午舉辦喬遷茶會，支持者及有意參選立委的參選人全都到齊，縣黨部主委廖婉汝表示，6月5日就會公告初選作業，展開下一波立委初選；屏東縣議長周典論也表示，期待國民黨就此「起死回生」，不管總統候選人最後推出哪一位，呼籲支持者全力支持。
新的縣黨部辦公室位於屏東市公勇路上，原為縣農會倉庫二樓，經過一個月的整理後，雖然上午喬遷茶會上一度跳電，不過整體還是展現新氣象，有意參選下屆立委的參選人早已穿梭期間，先拉票要緊。
屏東縣議長周典論在致詞時感慨萬千，他說以前的國民黨義氣風發，沒有想到會落到如此下場，但「過去就讓它過去」，期待國民黨能從此起死回生，未來不管推出哪一位總統候選人，都該全力支持，讓國民黨重新執政。
國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝表示，下周6月5日起就會公告下屆立委初選作業，接著展開初選作業，為下一場選戰全力準備。
下屆屏東縣立委分為兩選區，屏北選區目前有葉壽山、宋麗華及黃冬輝等三人都掛出看板表態參選；屏南選區則有林育先、周佳琪2人表態，今年的黨內初選分外熱鬧，與過去找不到人參選的窘境已不可同日而語。
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