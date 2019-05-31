中山工商融入反毒議題 舉辦體能極限挑戰賽

2019-05-31 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



中山工商今天為畢業生舉辦體能極限挑戰賽，融入反毒議題，設下9道挑戰關卡。美髮技術科學生還妝扮藥頭、吸毒者驚悚容貌闖關，吸睛度百分百。

中山工商校長林昭億表示，挑戰賽主要目的在提醒畢業生未來還有很多挑戰，必須一一去克服，才能築夢成真，闖關者有時要走過兩米高獨木橋刺氣球，考驗膽量和平衡感；有時趴在地上爬過低攀網；有時從高處滑水道而下，緊張又刺激。

9道關卡包括反毒宣言、拒毒洗禮、毒步天下、無毒有我、高才捷足、首當其衝、溜溜大順、師恩浩盪、 勝旗在握等，班級老師帶領學生逐一闖關，為畢業前留下難忘的美好回憶。中山工商也榮獲教育部107年度「防制學生藥物濫用」績優學校，6月1日將在高雄巨蛋體育館接受表揚。

實用技能班美髮技術科導師呂佳純表示，美容科每年配合萬聖節，都會舉辦特效妝容創意競賽。這次畢業挑戰賽，實用技能班美髮三智班也運用專業課程所學的特效妝容、整體造型、專業彩繪等技巧，創作出藥頭、吸毒者、針筒及彩虹菸等四種造型，闖關過程十足吸睛，希望達到警惕宣傳效果。競賽特效總策畫楊佩華，國中時三字經不離口，目無尊長，來到中山工商脫胎換骨，儀態端正，重回母校讓老師下巴快掉下來。