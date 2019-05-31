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29歲製月琴師組牽亡歌團 總統：不會讓你們孤單

2019-05-31 13:29聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

蔡英文總統今到台南後壁表揚年輕匠師林宗範。記者吳淑玲/攝影
蔡英文總統今到台南後壁表揚年輕匠師林宗範。記者吳淑玲/攝影
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總統蔡英文今天在台南市後壁區參加中華文化總會匠人魂第17支影片發表，看到29歲製月琴師林宗範及年輕一代組牽亡歌團，傳承台灣文化，蔡總統說，文化部門應要提出所有幫忙，「不會讓你們孤單」。

影片在主角林宗範在後壁區家門前發表，他從9歲接觸古樂器，無師自通製作月琴，又因住在墓地旁，從小聽牽亡歌，有感傳統文化示微，組了一支牽亡歌團，團員全是年輕男性，今天粉墨登場表演，讓蔡總統說「開了我的眼界」。

蔡英文表示，她每次到後壁，都會來看總統府國策顧問黃崑虎，崑濱伯（黃崑濱），如今又遇到林宗範，讓人印象深刻，後壁真是個不簡單的好地方。

蔡説，中華文化總會這2年來對台灣在地文化、政府及民間的文化橋梁做很多事，匠人系列就是。本來以為匠人系列的主角是累積很長時間及功力的匠人，年紀較大，但她昨天看資歷時，卻發現林宗範有20年資歷，卻是只有29歲的匠人，讓她覺得「英雄出少年」是真的。

對於牽亡歌團演員年輕，卻能傳承文化及藝術表現，蔡表示敬佩，也提到她的故鄉在屏東恆春，恆春最出名的一首歌是「思想起」，每次回恆春都聽到這首歌，不是只有會唱歌的人會唱，而是每個人都會唱。

蔡英文表示，每天對話都能用「思想起的調」來對話，讓人覺得是非常好的承傳，這是貼近民眾生活的藝術及文化，牽亡歌也是讓人驚豔的表演，每天生活產生的文化和藝術都是讓人驚豔的成就，但我們都忘掉了。

蔡謝謝年輕一輩願意走這條風險較高的路，願意承擔，讓台灣重要文化資產保存下來，「感謝你們，文化部門應要提出所有幫忙，不會讓你們孤單，也不應該讓你們孤單」。

29歲的製月琴師林宗範，自小熱愛台灣傳統音樂和樂器，因為沒錢買琴，從國小三年級開始便自學樂器製作，靠著和隔壁伯公借琴來量尺寸、到處向各行各業請益學習木工的雕琢技巧，以及四海為師的匠人精神，鑽研出無師自通的技藝本領，堅持以台灣在地的木料打造出各形各色的月琴、三弦、大廣弦等樂器，更加入美學堅持，自訂弧度優雅的琴柄，讓每一支手做樂器形色兼備，製琴資歷超過15年，他也成立月琴工作室推廣台灣文化。

林宗範自幼住在墓仔埔附近，每逢喪事便會遇上出殯隊伍及牽亡歌團，浸淫在這類鄉土音樂中，卻獨愛這類聲頻，不管是牽亡歌、歌仔戲，或是勸世歌、乞丐調，他都能琅琅上口。除了製作月琴，他還與朋友成立「風中燈牽亡歌團」，擔任紅頭法師，致力於台灣傳統民俗文化「牽亡歌」的技藝保存，更有鑑於牽亡歌已逐漸式微，近年還將牽亡歌轉型做表演形式，曾於「2018台灣月琴民謠祭」參與演出，將傳統文化落實到日常生活中，記錄台灣傳統曲調的精髓。

蔡英文總統今到台南後壁表揚年輕匠師林宗範。記者吳淑玲/攝影
蔡英文總統今到台南後壁表揚年輕匠師林宗範。記者吳淑玲/攝影
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台南後壁年輕匠師林宗範組牽亡歌團。記者吳淑玲/攝影
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台南後壁年輕匠師林宗範組牽亡歌團。記者吳淑玲/攝影
台南後壁年輕匠師林宗範組牽亡歌團。記者吳淑玲/攝影
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蔡英文文化總會
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