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陳其邁：大林蒲遷村案最快下周核定 全力與高市府合作

2019-05-31 11:48聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

洋科技產業創新專區三中心今日舉辦動土儀式。記者徐白櫻／攝影
洋科技產業創新專區三中心今日舉辦動土儀式。記者徐白櫻／攝影
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行政院副院長陳其邁今早參加海洋科技產業創新專區動土儀式。針對高雄市長韓國瑜喊話，希望大林蒲遷村計畫盡快進行一事。陳其邁表示，大林蒲遷村案最快下周核定，核定後即可啟動，會全力與高雄市府合作。

行政院在高雄興達港附近打造海洋科技產業創新專區，包含「海洋科技工程人才培訓及認證」、「海洋科技產業創新研發中心」、「海洋科技工程研發及驗證中心」三中心，總面積6.72公頃，將成為台灣發展離岸風電的重要基地。

今天上午，三中心工程同時舉辦動工儀式，總統府秘書長陳菊率行政院副院長陳其邁、經濟部次長林全能、高市府副市長葉匡時等人進行祭拜與動土，工程預計2020年完工。因天氣炎熱，儀式進行時發生意外插曲，一名參與活動的男子身體不適，陳其邁發揮醫師本能，在第一時間離座探望這名茄萣鄉親。

動土結束後，行政院副院長陳其邁接受聯訪。媒體詢問，有關高雄市長韓國瑜希望大林蒲600億經費快點核撥一事，不知目前進度如何。陳其邁表示，大林蒲遷村案是中央主動邀請市政府，因為韓市長上任，所以原來的執行計畫請高市府再做確認，最快應該下周會核定，最快下周核定之後啟動 ，會全力與高雄市府合作。

一名男子疑因天氣太熱不適，陳其邁協助急救。記者徐白櫻／攝影
一名男子疑因天氣太熱不適，陳其邁協助急救。記者徐白櫻／攝影
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行政院副院長陳其邁今早參加海洋科技產業創新專區動土儀式。記者徐白櫻／攝影
行政院副院長陳其邁今早參加海洋科技產業創新專區動土儀式。記者徐白櫻／攝影
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陳其邁
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