陳其邁：大林蒲遷村案最快下周核定 全力與高市府合作

2019-05-31 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



洋科技產業創新專區三中心今日舉辦動土儀式。記者徐白櫻／攝影 分享 facebook 行政院副院長陳其邁今早參加海洋科技產業創新專區動土儀式。針對高雄市長韓國瑜喊話，希望大林蒲遷村計畫盡快進行一事。陳其邁表示，大林蒲遷村案最快下周核定，核定後即可啟動，會全力與高雄市府合作。

行政院在高雄興達港附近打造海洋科技產業創新專區，包含「海洋科技工程人才培訓及認證」、「海洋科技產業創新研發中心」、「海洋科技工程研發及驗證中心」三中心，總面積6.72公頃，將成為台灣發展離岸風電的重要基地。

今天上午，三中心工程同時舉辦動工儀式，總統府秘書長陳菊率行政院副院長陳其邁、經濟部次長林全能、高市府副市長葉匡時等人進行祭拜與動土，工程預計2020年完工。因天氣炎熱，儀式進行時發生意外插曲，一名參與活動的男子身體不適，陳其邁發揮醫師本能，在第一時間離座探望這名茄萣鄉親。