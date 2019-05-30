韓國瑜夜宿單親爸爸家庭 傾聽單親心聲

2019-05-30 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



上任以來每個月夜宿基層人家的高雄市長韓國瑜，今天晚上夜宿大社區一個單親家庭，希望進一步了解單親家庭真正的需求、政府可給單親家庭什麼樣的幫助。

韓國瑜今天夜宿的是45歲單親爸 爸盧先生的家。盧先生水泥師傅，育有一女，與太太離婚後父兼母職，還好有母親幫 忙照顧孩子。韓國瑜盼透過話家常傾聽單親爸爸最真實的心聲，了解單親家庭真正的需求、政府需要再從哪些面向給予輔導或各種資源。

盧家人熱情歡迎韓國瑜的到來，準備了水果和滷味拼盤款待韓國瑜，韓國瑜也送水果禮盒，祝福盧先生一家人平安快樂。

高雄市社會局表示，高雄市訂立全國第一個「高雄市弱勢單親家庭扶助辦法」，提供需要幫助的單親 家庭經濟扶助、托育服務、醫療照顧及子女教育補助等，也提供現金給付的社會福利扶助，如弱勢單親家庭子女生活、教育及托育補助，另建置16處社會家庭福利服務中心，結合社福團體分區設置5處單親家庭服務據點及4處單親家園，解決 單親家庭 短期居住需求，也提供社會福利及法律諮詢、夏令營、戶外教學、親子活動、親職講座及成長團體等多元性家庭支持與資源媒合，培力家庭自立改善生活 ，也避免標籤化單親家庭子女。