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韓國瑜夜宿單親爸爸家庭 傾聽單親心聲

2019-05-30 23:14聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

上任以來每個月夜宿基層人家的高雄市韓國瑜，今天晚上夜宿大社區一個單親家庭，希望進一步了解單親家庭真正的需求、政府可給單親家庭什麼樣的幫助。

韓國瑜今天夜宿的是45歲單親爸 爸盧先生的家。盧先生水泥師傅，育有一女，與太太離婚後父兼母職，還好有母親幫 忙照顧孩子。韓國瑜盼透過話家常傾聽單親爸爸最真實的心聲，了解單親家庭真正的需求、政府需要再從哪些面向給予輔導或各種資源。

盧家人熱情歡迎韓國瑜的到來，準備了水果和滷味拼盤款待韓國瑜，韓國瑜也送水果禮盒，祝福盧先生一家人平安快樂。

高雄市社會局表示，高雄市訂立全國第一個「高雄市弱勢單親家庭扶助辦法」，提供需要幫助的單親 家庭經濟扶助、托育服務、醫療照顧及子女教育補助等，也提供現金給付的社會福利扶助，如弱勢單親家庭子女生活、教育及托育補助，另建置16處社會家庭福利服務中心，結合社福團體分區設置5處單親家庭服務據點及4處單親家園，解決 單親家庭 短期居住需求，也提供社會福利及法律諮詢、夏令營、戶外教學、親子活動、親職講座及成長團體等多元性家庭支持與資源媒合，培力家庭自立改善生活 ，也避免標籤化單親家庭子女。

韓國瑜已夜宿過高雄果菜市場、永安兒童之家、漁會、計程車司機家、勞工宿舍，今天住單親家庭，下次要夜宿資源回收者家，8月打算夜宿八八風災後重建社區。

高雄市長韓國瑜（右二）今天晚上夜宿一單親爸爸家庭。圖／高雄市政府提供
高雄市長韓國瑜（右二）今天晚上夜宿一單親爸爸家庭。圖／高雄市政府提供
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韓國瑜高雄市托育
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