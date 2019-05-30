屏縣議員開養雞場疑違法 鄉公所擬廢止畜牧登記

2019-05-30 20:25 中央社 屏東縣30日電



立委黃國昌指屏東縣議員周碧雲疑違法開養雞場，縣政府擺爛不處理，縣府表示，10度催枋寮鄉公所辦理，但公所都沒有處理；枋寮鄉長陳亞麟表示，公所將廢止養雞場的畜牧登記。

時代力量籍立法委員黃國昌今天質詢農委會主委陳吉仲表示，指周碧雲開的養雞場讓鄉民因臭味苦不堪言，周碧雲用分割方式規避水污染防治法及廢棄物清理法，農委會官員已經說明這樣分割方式是違法的，但農委會民國104年發函屏東縣政府釐清改善，但縣府卻擺爛不作為。

縣政府晚上發布新聞稿表示，周碧雲所經營的樂樂養雞場後續處理關鍵在於業者（周碧雲）106年向枋寮鄉公所提出的容許使用變更申請，公所迄今未依法進行初審，縣府已經多次催辦，今天並去電鄉公所請儘速完成初審，以便縣府依程序複審，讓此案不再歹戲拖棚。

縣府表示，期間環保單位也至樂樂養雞場查處臭味空污並開罰，業者提起行政訴願結果勝訴，環保單位只得撤銷罰單，環保局今年4月22日特別函請鄉公所盡快辦理畜牧設施容許申請初審，環保單位才能有所依據查處空污。

樂樂養雞場是於103年經枋寮鄉公所初審通過，送至縣府複審核定發照，周碧雲丈夫郭振堂表示，他們與合夥人共買2甲地，用每個人的名字共申請5個養雞場，除了他和周碧雲外，還有3個投資者，5個養雞場分別取名樂樂、新開、成功、仁愛及和平。

郭振堂表示，他們一年被稽查好幾百次，如果有違法，雞場怎麼還能存在。周碧雲今天已去函黃國昌服務處，邀請黃國昌參觀雞場。

枋寮鄉長陳亞麟表示，他不知道前幾任鄉長為何沒處理初審，他上任後，收集資料，發現5個雞場在申請水證時，竟簽同一張合約書，5月20日已去函縣府和農委會請求廢止樂樂等5雞場的畜牧設施容許使用同意書及畜牧場登記證。

至於縣府要求公所完成初審，鄉公所會在近日辦理，也請縣府及農委會等上級單位會同，好讓初審順利進行。