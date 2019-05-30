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種無毒芒果被笑傻瓜農夫 他們花14年證明「三贏農法」

2019-05-30 20:00聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣是愛文芒果生產重鎮，果農多採慣行農法，屏東「綠農的家」創辦人洪輝祥推動轉型為不用殺草劑、催熟劑的草生栽植自然農法，和枋寮鄉林俊達、林俊吉兄弟理念相投，雙方展開長達14年產銷合作；「綠農的家」今天請林氏兄弟現身說法比較兩者差異，證實友善環境農法是開創國土保安、消費者食安和讓果農賺錢的「三贏農法」。

「我們友善大自然，大自然會回饋我們。」洪輝祥說，推動草生栽植自然農法遇到的阻力，包括初期產能下降、不使用殺草劑需花人力管理、不催熟無法早上市賣好價等；在林俊達兄弟的果園長期實驗證明，除了無法提早上市，因土壤受到草生植物保護、溫度降低菌害減少，果樹營養夠抵抗力強、自然熟成無汙染的芒果更香甜，近幾年的產量已和慣行農法相當。

「消費者對掛保證的無毒芒果吃得安心，自然可以賣出好價，果農有穩定收入。」洪輝祥說，農藥零檢出的愛文芒果透過「綠農的家」的網路平台行銷，呼籲消費者以購買支持友善環境農友，少了盤商中間剝削，今年大粒頂級品每斤賣180元，平均有150元，因是不二價，價格比慣行農法好且穩定，預約訂單已排到下月中旬，對想轉型的果農是個鼓勵。

「務農也是良心事業，我們不想傷害土壤、果樹，就遵循自然法則。」60歲林俊達說，台灣地處亞熱帶雜草生長旺盛，農民習慣使用含有植物性賀爾蒙、有機氯類及重金屬的除草劑來滅雜草，雖可降低勞力成本，但噴在果園自己先有罹癌風險，用來干擾植物生長的有毒物質，會殘留植物、果實並吸附土壤中、流入河川及地下水，衝擊其他生物。

「我被叫『慢伯』是有原因的」他笑說，用催花劑讓芒果中毒提早集中開花，就能提早上市搶到好價格，催熟劑是化工合成物，農委會雖有劑量規定，但實務上很難監控，催熟的芒果是讓芒果提前老化、表皮泛油光無果粉，果實也未成熟；在市場機制下，人類用外力干擾、控制果樹的自然長成，已是公開的祕密，他堅持不用，結果速度比別人慢，還被笑傻瓜農夫，相信傻人有傻福。

屏東縣愛文芒果多採慣行行法，屏東「綠農的家」創辦人洪輝祥（左）推動轉型為不用殺草...
屏東縣愛文芒果多採慣行行法，屏東「綠農的家」創辦人洪輝祥（左）推動轉型為不用殺草劑、催熟劑的草生栽植自然農法，和枋寮鄉林俊達（右二）、林俊吉（右一）兄弟的理念相投，雙方展開長達14年的產銷合作。記者潘欣中／攝影
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屏東縣枋寮鄉愛文芒果農林俊達（右二）、林俊吉兄弟，是極少數不用殺草劑、催熟劑的草...
屏東縣枋寮鄉愛文芒果農林俊達（右二）、林俊吉兄弟，是極少數不用殺草劑、催熟劑的草生栽植自然農法，結果速度比別人慢，還被笑是傻瓜農夫，他們要證明這是「三贏農法」。記者潘欣中／攝影
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芒果自然農法
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