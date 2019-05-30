澎湖B型類流感群聚 急診就診率已下降

2019-05-30 19:59 中央社 澎湖縣30日電



澎湖出現B型類流感群聚，公私醫療院所有零星的求診病例。澎湖縣政府衛生局副局長彭紋娟今天表示，目前急診類流感就診率，已呈現下降，獲初步的監控。

澎湖縣政府衛生局今天召開地方流感疫情說明會指出，目前掌握通報25個流行群聚，已結案11例，使用克流感藥物共計237人，縣內抗流感藥物儲備量充足。為切斷傳染途徑，衛生局已協請各級學校落實生病不上學措施。

衛生局表示，綜觀澎湖以往流行狀況，隨觀光季節，澎湖湧入大量觀光客，流感開始蔓延。今年5月初，各級學校、社區流感人數有增加趨勢，目前急診類流感就診率，本週是23.8%比上週26.3%，下降了2.5個百分點。

衛生局強調，為加強管控，一旦每班超過3位感染，即通報為流行群聚，並開立通知書請發病個案到醫療院所就醫，並由醫生認定病患是否需使用克流感，目前衛生局庫存的藥物劑量，均合乎中央的庫存標準。

衛生局表示，公費克流感有一定使用權限，包括「流感併發重症」通報病例、新型A型流感通報病例、孕婦經評估需及時用藥者、未滿5歲及65歲以上之類流感患者、確診或疑似罹患流感住院（含急診待床）病患、具重大傷病、免疫不全等10項。

衛生局指出，流感容易隨學校、補習班等密切接觸散播，尤其補習班環境密閉且擁擠，最容易傳染，應勤洗手、戴口罩，並落實生病不上學，採取學生生病在家自主健康管理的方式，防範疫情擴散。

衛生局建議，民眾出入人潮眾多場所，務必做好手部衛生及咳嗽禮節，民眾如有呼吸道症狀應戴口罩，養成正確勤洗手、生病則在家休息，才能有效預防流感及降低社區傳播風險。