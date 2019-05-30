墾丁獲讀者文摘信譽品牌金獎 在地人一吐負評怨氣

2019-05-30 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



「2019讀者文摘信譽品牌」調查出爐，近年受觀光海嘯衝擊的屏東墾丁，獲得家庭旅遊類別金獎；在地人有一吐2年來負評怨氣的喜悅心情，墾丁人開心說「消費貴桑桑的負評如影隨形，伴隨著宛如雪崩式的旅遊人次，這2年大家都超悶的」；飯店業者無奈說，單一消費糾紛被放大檢視，透過網路傳播再發酵，其實，墾丁的山海美景和乾淨空氣，深獲家庭親子客層和歐美客青睞，值得深耕、優化。

屏東縣政府表示，已有80年歷史的讀者文摘，每月以48個版本，19種語言，在全球60多個國家發售，也是全球擁有最多讀者的雜誌；讀者文摘這項調查方式，是請消費者提供最信賴品牌名稱，依照對品牌的信賴程度、品質、品牌價值、了解消費者需要、創新性與社會責任等6項標準作為評分依據，選出最信賴的品牌，墾丁在「家庭旅遊」類別中榮獲金獎。

縣府交通旅遊處表示，「2019台灣燈會在屏東」圓滿落幕，期間吸引破千萬人次賞燈，成功喊出＂我屏東我驕傲＂口號，藉由燈會推出精選遊程，從文化、生態、觀光及產業等面向，讓全世界重新看見屏東勢在必行的潛力，墾丁是國際觀光勝地，真正的價值在於生態保育；屏東不只有墾丁，33個鄉鎮中各有各景點特色文化，妥善規畫旅遊景點遊程，積極推廣國內外觀光市場，建立屏東品牌的第一步，也希望未來能創造更多奇蹟。